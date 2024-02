Sube el salario mínimo: Así afecta a tu nómina y a cómo haces la declaración de la renta

Hasta dos millones y medio de trabajadores verán incrementada su nómina a finales de mes. El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del salario mínimo en un 5% y que pasa por tanto de los 1080 mensuales a los 1134, es decir, un aumento de 54 euros al mes.

Atención porque la medida tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero y eleva de la misma manera el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad, de forma que quienes tengan derecho a este salario no tengan que hacer frente al impuesto de la renta.

Este incremento del SMI es fruto del acuerdo alcanzado con los sindicatos, sin tener en cuenta a la patronal.

Junto con la subida de este salario, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que adapta la normativa tributaria para que nadie que cobre el salario mínimo pague IRPF.

Por tanto, según ha explicado el gobierno, la modificación de la ley para elevar a 15.876 euros anuales la exención del IRPF, se incluirá en el proyecto presupuestario de 2024, si bien entretanto se cambia el reglamento del impuesto para que no se hagan retenciones por debajo de ese umbral.









Novedades para los que ganen un 'pelín' por encima del SMI

Atención a aquellos que ganen un poco más del SMI, porque también tienen novedades: Hacienda incrementará las reducciones de las retenciones para rentas de hasta 22.000 euros brutos.

Estos ajustes de las retenciones beneficiarán en total a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas, que se ahorrarán 1.385 millones de euros en el pago del IRPF en 2024.

Por ejemplo, una persona que ganaba 15.876 euros en 2017 se le retenían 1.111 euros y ahora nada. Para un trabajador que gane 18.500 euros, la retención pasa de 2.000 euros en 2017 a 1.129 euros este año.

¿Afecta a mi sueldo?

Muchos se preguntarán si esta subida les afecta. Y no. Solo afecta a algunos trabajadores, ¿cuáles?

Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que significa el salario mínimo que no es otra cosa que el sueldo más bajo que cualquier empresa te puede pagar como trabajador.

De esta forma la subida queda acotada a los trabajadores que cobran menos de este mínimo, que por otro lado está fijado por ley. El mismo Estatuto de los Trabajadores recoge en su artículo 27 que será el Gobierno quien "fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional".

Lo hará siempre teniendo en cuenta el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional alcanzada, El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.









Desconexión salario y productividad



En Herrera en COPE, el experto económico Marc Vidal ha advertido sobre los efectos de la subida del salario mínimo en el tejido empresarial español y ha lamentado la "desconexión" entre salario y productividad, o lo que es lo mismo, "lo que el gobierno llama conquista social".

"No digo que no se deba subir el salario mínimo", señala Vidal, "a lo que me refiero es que si se decide subirlo, no puede ser por decreto. Subir de manera tan rápida la productividad, no puede salir bien".

Si comparamos con otros países, la idea de este SMI no salió bien. "En 1970, en Puerto Rico, se extendió el salario mínimo federal, donde la productividad era mucho más baja que en Estados Unidos. Resultó una pérdida brutal de empleos y un cierre importante de empresas. En Francia, en los años 90, se subió el salario sin corresponderlo con la productividad y estimuló el desempleo como nunca antes", explica el analista.

