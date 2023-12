Sánchez Llibre pide una fiscalidad como la de Madrid o Valencia para que vuelvan empresas

El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que Cataluña aplique una fiscalidad parecida a la madrileña o la valenciana para hacer más atractiva la vuelta de empresas que cambiaron su sede a otras comunidades autónomas por el procés.

En una entrevista este jueves en 'El Periódico', Llibre ha señalado, en concreto, al impuesto al patrimonio, que ha tildado de medida "confiscatoria" y que "siempre la pagan los mismos", y ha propuesto que el Gobierno de España elimine ese tributo en todas las comunidades para acabar con la "guerra fiscal".

"Foment del Treball ha planteado una lucha sin cuartel contra el impuesto de patrimonio y no pararemos hasta que desaparezca de la legislación española. (...) No tiene lógica, no existe en ningún sitio más del mundo y encima recauda poco y siempre pagan los mismos", ha expresado.

Sobre el rumbo de la economía catalana, ha valorado que "no está yendo al precipicio", pero ha pedido al Ejecutivo central y al catalán que corrijan el déficit público y rebajen la deuda ante el contexto de incertidumbre que generan las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Junto a ello, Sánchez Llibre ha reclamado también la supresión de tributos como el impuesto a la banca o a las empresas energéticas, para "incentivar la inversión privada y generar riqueza".