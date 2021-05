La Reserva Federal tranquiliza a los mercados y la Bolsa abre en tierra de nadie

Los mercados esperan con expectación el indicador de consumo personal de Estados Unidos, el PCE. Se publicará el viernes. Este deflactor mide la inflación. La Reserva Federal suele estudiar el dato con tanta atención como el propio IPC. Los analistas esperan un repunte del PCE hasta el 3,5 por ciento en tasa interanual. Según el último dato conocido de inflación los precios al consumo han crecido en EE.UU. a un ritmo del 4,2 por ciento el mes pasado. En las últimas horas varios miembros de la Reserva han saltado a la palestra para insistir en el mensaje de que, pese al repunte de la inflación, en el futuro cercano no se va a reducir el programa de compra de bonos ni se van a subir los tipos de interés. Ayer la Bolsa de Nueva York agradeció estos mensajes tranquilizadores y cerró con ganancias. Hoy el mercado de futuros apunta una apertura alcista en Wall Street.

Acaba de publicarse el PIB de Alemania. Ha sido peor de lo que se esperaba. La economía germana se ha contraído un 1,8 por ciento en el primer trimestre. En tasa anual la caída es del 3,4 por ciento. Los analistas de Bank of America esperan que la economía de Alemania crezca en el conjunto de este año un 2,2 por ciento, tres décimas más de lo que estimaban anteriormente. Para 2022 esperan un aumento del PIB alemán de un 3,1 por ciento.

El Alemania, además, se publica hoy el índice IFO de confianza empresarial, para el que se espera un ligera mejora. Es un dato que suele influir en los mercados. La agenda financiera del día se completa con la “cumbre” de la UE, que analizará la situación y las previsiones de la economía y también la evolución de la pandemia y las vacunaciones. Además, los mercados contarán con las ventas de casas nuevas en Estados Unidos y con el índice de confianza del consumidor, también el país de las barras y las estrellas. El jueves se conocerá el PIB de Estados Unidos. Los analistas esperan un crecimiento superior al 6 por ciento.

Así las cosas, el índice Ibex 35 abre muy plano en 9.210 puntos. Indra sigue de capa caída. No reacciona, pese a que lleva varios días muy negativos. Hoy sus acciones bajan a la apertura un 1 por ciento, hasta 7,09 euros, cuando a comienzos de mes se pagaba a 8,83 euros por título. El mercado, en general, y los accionistas de la compañía en particular, no acaban de digerir el relevo de su presidente, ya que ha hecho bien su trabajo. El presidente entrante tiene un perfil más político, menos independiente en su gestión. Los inversores han mostrado su desacuerdo en las últimas sesiones y han castigado al valor.

En los demás mercados, el petróleo sigue recuperándose. El crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 68,5 dólares por barril. Los analistas de Goldman Sachs esperan ver el barril a 80 dólares este año, a pesar de la previsible vuelta al mercado de la producción de Irán. Consideran que la reactivación de la economía impulsará con fuerza la demanda de crudo y carburantes.

Sube ligeramente el euro. Se cambia por poco más de 1,22 dólares. En las “criptos” escenario es de subidas. El Bitcoin supera hoy los 38.000 dólares, cuando ayer a estas horas se negociaba a 35.000. A mediados de abril rozaba los 65.000.

En el mercado de deuda, la rentabilidad de los bonos españoles a diez años se mantiene en el 0,55 por ciento. Un pesimista estudio realizado por Euler Hermes señala que España tardará cerca de 90 años en recuperar los niveles de deuda pública que tenía antes de la pandemia. Según el estudio, Alemania recuperaría esos mismo niveles dentro de siete años, Italia tardaría 26 años y Francia, 67. El rendimiento del “bund” alemán sigue en terreno negativo, pero cada vez menos. Hoy si sitúa en el menos 0,14 por ciento. El bono de Estados Unidos, el llamado T-Note, ofrece un rendimiento del 1,61 por ciento.