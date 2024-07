Rebotan las Bolsas europeas al calor de los máximos históricos de Wall Street

La Bolsa intenta recuperar el aliento tras el bajonazo que sufrió ayer. El índice Ibex 35 arranca el miércoles en 10.970 puntos con una subida del 0,5 por ciento. Ayer perdió un 1,3 por ciento. El lunes había subido un 1 por ciento. Volatilidad y dientes de sierra en estado puro. Se deja notar la incertidumbre que generan las elecciones que se celebrarán mañana en Reino Unido y la segunda vuelta de las legislativas que tendrán lugar en Francia el domingo.

Los inversores siguen de cerca la evolución de los bancos, en vísperas de una nueva temporada de presentación de resultados. En Estados Unidos será JP Morgan el que abra el fuego el día 12. En España, Bankinter publicará sus cuentas el día 18. Luego llegarán en cascada las cifras de las demás entidades financieras y la cifras del resto de empresas. Hoy paga dividendo la empresa de piscinas Fluidra, a razón de 0,30 euros brutos por acción.

Hoy termina el foro de banqueros centrales que se ha celebrado en Sintra, Portugal. Cierran el evento los anfitriones, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos. Ambos han recordado que existen incertidumbres sobre la evolución de la inflación, por lo que no hay un calendario preestablecido. Serán los datos los que condicionarán futuras decisiones. También intervino ayer en Sintra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Cree que la Reserva no debe moverse ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Mostró su satisfacción por el descenso de la inflación, pero necesita más evidencias de que los precios están controlados de manera sostenible. En el mercado hay división de opiniones. Hay expertos que apuestan por una primera bajada en septiembre y otra en diciembre, aunque no son pocos los analistas que esperan solo un movimiento en este año.

Hoy los mercados financieros de Estados Unidos cerrarán temprano, como aperitivo a la festividad del cuatro de julio, el Día de la Independencia. Mañana no habrá actividad bursátil ni financiera en el país de las barras y las estrellas. Ayer cerraron en máximos históricos dos de los tres principales índices de Wall Street. El Nasdaq de tecnológicas superó los 18.000 puntos. El S&P 500 terminó por encima de los 5.500 por primera vez. El índice Dow Jones de industriales se encuentra a tiro de piedra de sus récords.

Hoy se conocerán los indicadores de actividad en el sector servicios. Se publican en Europa y en Estados Unidos. El lunes se publicaron estos indicadores referidos al sector manufacturero. Se han deteriorado los indicadores PMI de actividad industrial en el conjunto de la zona euro. Ha pasado de 47,3 a 45,8 puntos. En España, el ritmo de crecimiento ha sido más suave que en meses anteriores. En Estados Unidos, el PMI industrial ha mejorado desde 51,3 puntos, hasta 51,6. En China, esta referencia ha mejorado más de lo que se esperaba con una lectura de 51,8 puntos. Lecturas por encima de 50 puntos indican expansión de la actividad. Por debajo, contracción.

La agenda financiera se completa con el índice de precios industriales en la zona euro y con varios indicadores en Estados Unidos, como las peticiones semanales de subsidios por desempleo y la balanza comercial. Se publican también las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que mantuvo el precio del dinero sin cambios en la franja del 5,25 al 5,50 por ciento.