Qué trayectos de Renfe van a ser realmente gratis a partir de septiembre

Fue uno de los anuncios estrella de Sánchez en el debate sobre el Estado de la Nación. Billetes de tren gratis a partir de septiembre y hasta final de año. Pero, no todos. La bonificación del 100% está pensada para los que usan el tren de manera habitual. Los viajeros habituales. Por eso, ¿qué billetes son los que van a salir gratis?

Principalmente los abonos de los trayectos de media distancia, cercanías y rodalíes, el sistema ferroviario catalán. Esto incluye viajes de hasta 300 kilómetros de distancia. Por ejemplo: Madrid-Segovia; Málaga-Córdoba; Murcia-Alicante o Barcelona-Gerona. Además de trayectos en la propia provincia.









Qué abonos serán gratis a partir de septiembre



Pero, como está pensado para los que cogen los trenes de manera habitual, sólo saldrán gratis los abonos. Concretamente: El bono 10 regional y la tarjeta 10 sencilla, que incluye 10 viajes de ida y vuelta en el mismo trayecto; Tarjeta 10 libre, que incluye viajes en Cataluña; Abono mensual regional y la tarjeta mensual sencilla, que incluyen viajes ilimitados en el mismo trayecto; por último, la tarjeta mensual 40 libre, que no puede usarse en todos los territorios

Por eso, se daría una situación particular, y es que, mientras un billete de ida de Barcelona a Reuscostaría 8 euros, un bono de 10 viajes entre las mismas estaciones serían 0 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que los abonos están limitados a usarse únicamente en un trayecto.





Las excepciones: qué viajes no son gratis



Porque nos lleva hasta el siguiente punto: qué viajes no se incluyen en esta bonificación del Gobierno. Para empezar, los billetes individuales. Tanto de ida como de ida y vuelta. Según se desprende de las declaraciones de Transporte tampoco están incluidos los trayectos de larga distancia o los trayectos de AVE ni de Alvia. Ni tampoco los de AVLO, el sistema de transporte low cost de Renfe estrenado recientemente.









Por ello, no nos va a salir gratis la escapada de los últimos días de playa de septiembre, al menos no en trayectos de 3 horas desde Madrid. Algo que no había matizado Sánchez en el anuncio y que ha tenido que aclarar el Ministerio de Transporte días después es uno de los mayores jarros de agua fría de la iniciativa. No se bonificarán los trayectos de Avant, los trenes de alta velocidad de media distancia.

Por ejemplo: Barcelona Lérida, en Avant es poco más de una hora. Ese trayecto seguiría siendo de pago y lo que pasaría a ser gratis es el regional, que tarda unas tres horas con 17 paradas incluidas.

Donde sí se incluyen es en la bonificación del 50% que ya anunció Sánchez hace unas semanas para los multiviajes. Por lo tanto, aunque no sean gratis, sí que saldrían a mitad de precio trayectos tanto en Avant como en AVE.