¿Qué consecuencias tendrá para España el cierre del gasoducto de Argelia?

España y el resto de países europeos se encuentran bajo la amenaza de una crisis energética. Con la recuperación económica después de las duras restricciones tomadas por la pandemia de la covid-19, la actividad productiva se ha reactivado. Sin embargo, han surgido nuevos problemas como el precio de la luz está creciendo día tras día o el cuello de botella generado por el aumento de la demanda mundial postpandemia.

La llegada del invierno a Europa ha provocado un aumento en la preocupación de los países debido a la necesidad de consumir una mayor cantidad de gas natural. Las predicciones de precio de esta materia prima llegará a cifras nunca antes vista y, pese a la intención de los Gobierno de pagarlo, su llegada podría no estar garantizada.





La Unión Europea tiene una gran dependencia energética sobre los países de fuera de sus fronteras. El gas natural llega a los países europeos por transporte marítimo o por medio de gasoductos, con Estados Unidos y Rusia como principales productores y países con menos recursos como Argelia.

Conflicto entre Argelia y Marruecos

A todos los problemas anteriores hay que sumar el conflicto entre Marruecos y Argelia. El Gobierno argelino reconoció la República Árabe Saharaui Democrática que el Frente Polisario estableció en 1976, mientras que el Gobierno marroquí demanda el control sobre este territorio. Por otro lado, este verano sucedió la misma situación a la inversa cuando Marruecos apoyó el derecho a la autodeterminación de Cabilia, territorio que pertenece a Argel.

Esto provocó la ruptura de las negociaciones entre ambos países e hizo que Argelia cierre el gasoducto del Magreb el próximo 31 de octubre, una vía por la que España y Europa han estado recibiendo gas natural durante 25 años. En números totales, España recibió de Argelia en el último año unos 15 BCM (miles de millones de metros cúbicos), casi la mitad de las necesidades del país. Siete BCM llegaron a través del gasoducto de Magreb. Argelia enviará el volumen de transporte que aglutinaba este gasoducto por dos vías: el 25% de la cantidad la absorberá el gasoducto de Medgaz y el 75% restante se transportará licuado por mar, lo que supone un aumento del precio.

Sonatarch y Naturgy, propietarios del gasoducto de Medgaz, han confirmado una ampliación del gasoducto para pasar de 8 BCM a 10 BCM al año. Pese a esto, para llegar a los 15 BCM de la actualidad España deberá adquirir otros 5 BCM más de los que lleguen por el gasoducto de Medgaz, que probablemente lleguen licuados en barco, algo que encarecerá aún más el precio de esta materia prima.

Esta situación expone a España a dos problemas. En plena transición ecológica, el transporte por barco además de ser más caro es más contaminante y las energías renovables no están lo suficientemente desarrolladas para afrontar unas necesidades energéticas tan altas. Además, podría comprometer el proceso de mejora de relaciones entre España y Marruecos, aunque ambos países se encuentran negociando la utilización de las instalaciones de manera inversa para que el Gas Natural vaya desde la península hasta el país norteafricano.

Toda esta situación ha provocado que salten las alarmas ante la crisis del gas natural en plena escalada de precios de esta materia prima y de la electricidad y la amenaza de un posible apagón.

El catedrático de la Complutense, Ignacio Martil, ha comentado en el programa de 'La Tarde' de COPE que no cree que se vaya a producir un apagón como algunos dicen. El experto ha asegurado que "llevamos un par de semanas anómalas en las que el gas está suministrando el 30%", mientras que por lo general "no suele pasar del 10% o del 12%". La explicación para esta situación la fundamenta en que estamos atravesando "un clima también anómalo, no sopla viento y los molinos que son el 25% de nuestras suministro no están dando vueltas". Pese a esto, Ignacio Martil no defiende que "las centrales nucleares siguen funcionando, los pantanos siguen funcionando, llegado el caso podríamos tirar del carbón, tenemos un sol radiante" por lo que pronostica que no sufriremos apagones: "Yo sinceramente no lo veo, no lo veo por ningún lado", concluye.

Desde el Gobierno de España insisten en que el suministro de gas procedente de Argelia no corre peligro y el país del norte de África ha confirmado que no habrá problemas de llegada de gas natural en España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que la demanda española de gas argelino “está garantizada”. Respecto a la amenaza de Argelia de cortar el suministro de gas vía Marruecos, el ministro ha destacado que “hay otras vías de transporte”, por lo que España no sufrirá restricciones de gas.