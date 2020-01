El presidente Trump quita hierro a la situación en el Golfo y la sangre no llega al río en los mercados

El petróleo ha llegado a superar de largo los 70 dólares por barril, su precio más alto desde la pasada primavera, aunque luego el mercado se ha ido tranquilizando. De momento no se ha reducido la producción de crudo en el Golfo Pérsico y, si se produjera, la OPEP podría fácilmente aumentar sus niveles de bombeo para evitar un desabastecimiento. Y otro dato, las reservas de crudo y carburantes han crecido en Estados Unidos. Además, los observadores reducen la probabilidad de un enfrentamiento a gran escala. Algunos analistas señalan incluso que Irán habría tenido mucho cuidado de no causar bajas con sus misiles entre los soldados estadounidenses para evitar una dura respuesta de Washington. Teherán salva así la cara porque ha respondido al golpe, pero sin provocar una espiral de sangre que no interesa a nadie. El presidente Trump ha limitado posibles respuestas al ámbito económico, sin entrar en ardores guerreros, lo que ha tranquilizado enormemente a los mercados. Esta tarde el barril de crudo tipo Brent del Mar del Norte se paga a menos de 66 dólares.

En el mercado de deuda también ha ido ganando terreno la tranquilidad. La prima de riesgo de España se mantiene estable en torno a 68 puntos básicos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 0,41 por ciento. La piedra de toque llegará mañana cuando el Tesoro vuelva a los mercados en busca de financiación. Realizará la primera subasta de deuda del año. Colocará bonos y obligaciones. Quiere ingresar más de 6.000 millones de euros. Entonces se comprobará si se ha reducido o no el interés de los inversores extranjeros por la deuda española.

Los analistas del banco suizo BS consideran que es limitado el efecto que pueden tener sobre la economía las medidas del nuevo gobierno de coalición. No esperan un gran impacto en el corto plazo sobre el crecimiento económico o el déficit público. Tampoco esperan grandes cambios en la prima de riesgo o en la calificación crediticia de la deuda española. UBS cree que la Bolsa seguirá moviéndose al son de las noticias económicas, más que de las políticas. El banco suizo espera un crecimiento del PIB de España del 1,7 por ciento en 2019 y del 1,0 en el ejercicio recién iniciado, con un déficit del 2,1 por ciento.

Los inversores, poco a poco, comienzan a abandonar su refugio en el oro, que cotiza esta tarde a 1.555 dólares por onza. Ha llegado a situarse hoy a tiro de piedra de los 1.600 impulsado por la incertidumbre que genera la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico. No se veía un precio tan alto del oro desde abril del año 2013. Hace un año el oro se pagaba a menos de 1.300 dólares.

En la Bolsa ha sido un día de altibajos. El índice Ibex 35 ha cerrado en 9.591 puntos, con una subida del 0,12 por ciento. Han subido los bancos, Repsol, Inditex y las eléctricas, entre ellas Iberdrola que repartirá el cinco de febrero una acción nueva por cada 54 viejas como dividendo a cuenta. Equivale a 0,168 euros brutos por título. Las empresas españolas repartirán este año dividendos por 32.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,5 por ciento respecto al ejercicio anterior.

La actividad empresarial ha sido muy intensa en las últimas horas. Entre los valores más pequeños, han sido muy comentadas en los mercados las últimas volteretas que ha registrado la cotización de Deóleo. Ayer llegó a pagarse a 9,4 céntimos. Hoy ha cerrado a menos de seis. Ganancias en OHL, tas conocerse que el banco británico HSBC controla una participación del 5 por ciento en la empresa. Es un paquete que tiene un valor de 15 millones de euros, a los precios actuales de la constructora en Bolsa. Hoy OHL se mueve por encima de un euro por acción, frente a los 70 céntimos de hace un año. Por su parte, Quabit cotiza cerca de máximos tras conocerse que el empresario y multimillonario mejicano Carlos Slim ha comprado un 3 por ciento del capital de la compañía. Las acciones de la inmobiliaria cotizan a 1,13 euros, cuando en el pasado verano se pagaban a menos de 80 céntimos.