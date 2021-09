¿Por qué la subida del SMI afectará especialmente a los jóvenes?

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reflexionado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional. En declaraciones a los medios, ha asegurado que "algunos de los colectivos potencialmente más afectados por esta medida" mencionando entre ellos a los jóvenes.

"Sabemos que incrementos moderados en el SMI generan efectos negativos moderados en el empleo, pero que pueden ser más elevados en colectivos de baja productividad. El alza del sueldo tiene efectos secundarios", advertía Hernández de Cos. Desde el Banco de España insisten en esta premisa a través de un estudio propio, en el que indican que el incremento del 22% del SMI en el año 2019 provocó una pérdida de empleo neto de entre 94.200 y 173.000 puestos de trabajo.

Esta problemática, la del paro juvenil, está muy presente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Según informa la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, casi el 40% de los menores de 25 años está en paro en España, son casi 600.000 según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre. Lideramos el ranking de la la OCDE seguidos por Grecia, Italia o Suecia, con un 34,2%, un 33,7% y un 27,3% respectivamente.

En España nos encontramos lejos de socios europeos como Alemania o Austria con un 6% y un 9% de empleo juvenil respectivamente. Por tanto, esa medida que aparentemente puede parecer a primera vista positiva, podría convertirse en un "dardo envenenado" para aquellas personas que necesitan urgentemente empleo: los jóvenes.

Hace unos meses, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también pedía a España una evaluación de las posibles consecuencias de subir el SMI, sobre todo en este colectivo y en los que tienen una peor cualificación. De cara al futuro, este organismo también proponía crear una "comisión independente permanente" que sea la encargada de evaluar los posibles efectos de subir el SMI y elaborar recomendaciones que permitan hacerlo en consonancia con el mercado y la productividad, como realizan otros países como Alemania o Reino Unido.

Con el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, también asciende la economía sumergida, pues habrá empresas que no puedan asumirlo y opten por realizar pagos en B a los trabajadores. Varias circunstancias a las que el Gobierno no ha prestado especial atención con dicho acuerdo que los sindicatos no han "comprado" y que afectan especialmente a los jóvenes, un grupo poblacional especialmente afectado por el desempleo.

¿Qué es el SMI?

El SMI fija la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo, sin distinción de sexo o edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros. Se creó por decreto en 1963, si bien tras incluirse en el Estatuto de los Trabajadores, se reguló su revisión anual teniendo en cuenta el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.