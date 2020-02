¿Por qué no levantan cabeza las ventas de coches?

El cambio de año no ha traído mejores noticias para el sector del automóvil. Enero ha dejado una caída de las matriculaciones del 7,6%, hasta las 86.443 unidades. El mercado se ha visto lastrado de nuevo por el mal comportamiento del canal principal, el de particulares, que registró un descenso del 14,2%. Encadena 16 meses consecutivos de descensos y los concesionarios empiezan a ponerse nerviosos porque los números empiezan a no salirles. Hay que tener en cuenta además que muchas de las ventas a empresas, las únicas que suben, no se hacen a través de la red.

¿Qué esta pasando? Que el particular sigue sin saber qué coche comprar, por qué tecnología optar. “Sigue sumido en la duda y en el desconcierto”, asegura Raúl Morales, portavoz de la patronal de los concesionarios Faconauto. La opción del diésel sigue perdiendo terreno -no llegó al 30% de las ventas en enero- y los eléctricos se disparan pero apenas representan todavía el 2% de las nuevas matriculaciones. Una de cada dos fue gasolina el mes pasado.

La incertidumbre está provocando además un cambio de hábitos. Para empezar sigue impulsando el renting (el alquiler a largo plazo). Subió un 4,6% con 21.321 entregas, casi la quinta parte de las ventas. Otras familias en cambio prefieren adquirir un vehículo de ocasión, de segunda mano, aunque sea muy antiguo antes de adquirir uno nuevo, hasta que se despejen las dudas sobre los vehículos de combustión. Las ventas de coches de más de 20 años crecieron un 17% en 2019, algo “preocupante”, según Noemí Navas, portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.

El sector de los coches pide medidas

Navas cree que “es necesario apostar por la renovación del parque cuanto antes, para conseguir los objetivos comunes de lucha contra el cambio climático y reducción de la contaminación”. La portavoz de Ganvam, Tania Puche, pide “terminar con la incertidumbre sobre qué tecnología comprar e insuflar confianza en el comprador si se quiere fortalecer un mercado que todo apunta seguirá débil en los primeros meses del año”.

Los concesionarios ven un mercado con dos mitades muy diferenciadas este año: un primer semestre en el que se mantendrán las tendencias del año pasado, y un segundo en el que, probablemente, las marcas tendrán que trasladar a sus políticas comerciales alrededor del diésel y el eléctrico su necesidad de cumplir con los límites de CO2. “Los compradores serán los grandes beneficiados de esta situación”, aseguran.