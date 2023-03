Un 6 por ciento ha perdido la Bolsa en el conjunto de esta convulsa y complicada semana financiera

La Bolsa ha cerrado este viernes en 8.719 puntos, con una pérdida del 1,9 por ciento. Esta convulsa semana se salda con una caída del 6 por ciento en la Bolsa, lo que reduce la ganancia acumulada en lo que va de año hasta el 6 por ciento. Hoy ha sido un día de dudas y altibajos. Con números rojos han cerrado los bancos. Los mayores recortes han sido para Santander, Sabadell, Bankinter y BBVA. Los expertos dicen que el ratio rentabilidad/riesgo, hoy por hoy, no compensa en el sector bancario, por mucho que las cotizaciones se encuentren de nuevo en niveles atractivos. Pero el miedo también cotiza en Bolsa y también cuenta en la formación de los precios.

Son las réplicas que sacuden al mercado después de un terremoto financiero tan intenso como el de los últimos días. Al mercado le cuesta recuperar la tranquilidad. Además, hoy ha sido día de múltiple vencimiento de opciones y futuros y eso siempre provoca mayor inestabilidad. Los inversores siguen instalados en cautela, están expectantes y optan por posiciones defensivas.

Y eso a pesar de que la situación de fondo ha mejorado después de que los grandes bancos de Estados Unidos hayan aportado 30.000 millones de dólares liquidez al First Republic Bank para evitar su colapso. Para que no siga el mismo camino que el Silicon Valley. En Europa la situación es menos tensa después de que el banco central suizo haya prometido 50.000 millones de euros al Credit Suisse. Hoy, sin embargo, las acciones de Credit Suisse han perdido un 8 por ciento, después de que UBS, el otro gigante bancario de Suiza, haya asegurado que no está interesado en absorber el Credit Suisse. Ayer, grosso modo, subieron un 20 por ciento y el día anterior bajaron ese mismo porcentaje. Así que, de momento, los mercados siguen revueltos, pero sin la gravedad, sin la “histeria”, de otros días.

A este lado del Atlántico, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha mandó ayer un mensaje tranquilizador en el sentido de que las turbulencias financieras no son tan preocupantes como para abandonar la lucha contra la inflación. Además, proporcionará liquidez al sistema si fuera necesario. De todas formas, las espadas continúan en alto y los mercados siguen crispados.

Los analistas del banco británico HSBC creen que el Banco Central europeo realizará dos subidas más en el precio del dinero, a razón de un cuartillo de punto en los meses de mayo y junio. Mientras tanto, los expertos de Morgan Stanley creen que el BCE llevará su tipo de referencia hasta el 3,75 por ciento. Hace poco situaban el techo en el 4 por ciento. Veremos si el gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del BCE, Robert Holzman, sigue creyendo que el tipo de interés de referencia tiene que llegar hasta el 5 por ciento, frente al 3,50 por ciento actual. Por su parte, el economista jefe del BCE, Philip Lane, cree que habrá que subir el precio del dinero en los próximos meses más allá del medio punto de esta semana. Mientras tanto, los analistas del broker japonés Nomura van un poco más allá y pronostican subidas de medio punto en los consejos de gobierno del BCE de mayo y junio. Y no descartan otros 25 puntos básicos de subida más en julio.

En los demás mercados, el petróleo se ha dado la vuelta y baja hasta poco más de 72 dólares por barril. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años ha bajado con rapidez hasta el 3,22 por ciento, mientras los bonos de Estados Unidos al mismo plazo se ha reducido al 3,41 por ciento. El dinero vuelve a los bonos, lo que hace subir los precios y bajar su rentabilidad. El euro pierde fuelle, se cambia esta tarde pro poco más de 1,06 dólares.