La patronal textil pide cerrar las tiendas por el coronavirus

“Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la comunidad de Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e irresponsable”, afirma Eduardo Zamácola, presidente de ACOTEX, la patronal que agrupa al comercio textil. No lo entiende cuando las indicaciones de todas las administraciones a los ciudadanos es que no salgan a la calle.

El comercio ya ha reclamado a las diferentes instituciones medidas urgentes de ayuda al comercio y a las empresas para paliar la situación. Considera adecuado que se baje el IAE y el IBI pero alerta de que muchos establecimientos se arruinarán si no se pone en marcha de manera urgente un plan de apoyo extraordinario y urgentesque incluya ayudas para pagar los alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la Seguridad Social y de tasas e impuestos. “No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir”, señala Zamácola. Afirma que “la situación es verdaderamente dramática”.

El comercio no constata que se compense "el preocupante descenso de tráfico a las tiendas físicas” con el repunte que se está reflejando en la venta online. Desde Acotex han comprobado que las grandes cadenas del sector del retail están "adelantando las promociones" para poder paliar el descenso de ventas en las tiendas físicas y ha recordado que, aunque ahora durante todo el año se realizan todo tipo de promociones, son más propias cuando se acerca Semana Santa, en los días previos o justo después, pero no en el momento actual.