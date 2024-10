Una pareja finge tener 18 hijos para estafar 360.000 euros en ayudas y su condena es de risa: "Solo les obligan a..."

Tener un hijo es una de las mayores alegrías de la vida. Sin embargo, hay veces en las que la precaria situación económica de los padres puede ensombrecer un evento tan increíble. Para poder hacer frente a esto, desde los Estados se aprueban una serie de ayudas.

Por desgracia, hay personas que se aprovechan de estas medidas solidarias para conseguir un beneficio propio a través del engaño y la manipulación. Este es el caso de Tracy y Robert Ashbridge, una pareja de Plough Road, en Sunderland (Reino Unido), que llegó a simular tener hasta 18 hijos.

Un engaño que se les fue de las manos

Todo comenzó con Tracy Ashbridge y su trabajo en HM Revenue & Customs, la autoridad nacional del Reino Unido que se encarga de recaudar todos los impuestos, ya sean directos o indirectos, además de administrar los beneficios y pagos de créditos fiscales a los residentes.

Alamy Stock Photo Manipuló la información sobre su familia

La madre, de 44 años, afirmó que tres de sus cuatro hijos tenían una discapacidad para poder beneficiarse de las subvenciones al respecto. Como si esto no fuera poco, falsificó solicitudes de créditos fiscales para otros 15 niños entre 2015 y 2019.

En su puesto de trabajo en HMRC ganaba unos 11.000 euros al año desde 2012, pero se estima que con su engaño habría conseguido más de 300.000 libras esterlinas en ayudas por su supuesta situación familiar.

Para conseguir recaudar tal cifra de dinero levantando la menor cantidad de sospechas posibles, Tracy Ashbridge se valió de hasta nueve cuentas bancarias para recibir los pagos de su administración.

El cómplice del delito

En una conversación a través de una plataforma de mensajería que ha dado a conocer el medio Sunderland Echo, los Ashbridge mantuvieron una conversación en la que la mujer le comentaba: "¿Tendremos otro hijo?".

El marido entonces le preguntó que cómo podrían hacerse cargo, a lo que ella respondió con: "No físicamente, LOL" (LOL son las siglas de 'Laughing Out Loud' y es utilizado por los angloparlantes para situaciones o mensajes que les han hecho mucha gracia, ya que se traduciría como 'reír a carcajadas').

En el caso de este hombre, este trabajaba como cocinero en una residencia y se le considera culpable, además de por el fraude, de haber animado a su mujer a llevar a cabo la estafa. Este habría conseguido cerca de 22.000 libras por su actuación en el engaño.

Alamy Stock Photo La pareja estafó cerca de 360.000 euros en ayudas

Una condena alejada de lo que se podría considerar justo

Cada uno recibió sus respectivas sentencias de prisión, aunque ninguna superior a los tres años. Sin embargo, el dato que resulta llamativo tiene que ver con las multas que recibieron por sus actos.

En redes sociales, el perfil del abogado laboralista @tuabogadoparticular ha comentado este particular caso por el que los estafadores solo van a tener que devolver dos euros, uno cada uno.

Al declarar que no tenían y comprobarse que no tenían activos, esta es la pena que les ha impuesto el juez. Sí que se han confiscado las 7.600 libras esterlinas que se encontraron en su domicilio cuando fueron arrestados y no se descarta que se les pueda exigir más dinero si en el futuro aumentan su patrimonio.

Aun así, el abogado ha comparado la situación con España comentando que mientras que "solo les obligan a devolver dos euros", en nuestro país, llevar a cabo esta estafa "es prisión".