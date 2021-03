La otra generación pérdida de la COVID: los universitarios sin prácticas

Miles de estudiantes universitarios que este año terminan su carrera están enormemente preocupados porque se encuentran con que puede que no obtengan el título tras años de esfuerzo y estudio. Es otro efecto de la COVID. No encuentran dónde hacer esas que son imprescindibles en grados como ingenierías, educación o en la rama sanitaria. Muchas empresas han cerrado su oferta por la pandemia agravada su situación por regulaciones de empleo o ERTES.

El 95% de los estudiantes tienen claro que para su incorporación al mercado laboral es imprescindible haber pasado como becario por una empresa pero ahora es una tarea ardua a pesar de los convenios colaborativos que tienen muchas universidades. Jorge, es estudiante en la Politécnica de Madrid, este año termina una ingeniería y explica a COPE que la “situación es preocupante porque si no obtienes los créditos de las prácticas no puedes presentar el trabajo de fin de carrera y por tanto no tienes el título”.

La bolsa está a la mitad

Se accede a esas prácticas a través de una bolsa que hay en la universidad en las que se inscriben empresas y estudiantes pero este año apenas hay ofertas. Alcanzan sólo para los mejores expedientes de tal manera que la mayoria se queda fuera y “estamos buscando a través de páginas de empleo o de conocidos”.Es una situación general para la que las Universidades han creado protocolos que contemplan cierta flexibilidad, como reducir las horas necesarias y reforzar los requerimientos a las empresas que habitualmente colaboraban. Máximo Juan Pérez delegado del Rector para empleabilidad y alumnado de la Universidad Autónoma de Madrid asegura a COPE que han conseguido que todos los alumnos “a día de hoy podrán graduarse en junio porque hemos ido canalizando y articulando medidas y recomendaciones para conseguir esas plazas de práctica o conseguir una planificación académica adecuada”. Por ejemplo en la @UAM_Madrid permiten que el 80% de la práctica pueda ser on line.

Sin prácticas no hay trabajo

Pero claro, no es lo mismo una carrera técnica, una ingeniería o una sanitaria que otras menos prácticas, hay ingenierias que requieren 450 horas de prácticas reales, es mucho más complicado encontrar para todos. En la Politécnica el año pasado a quienes terminaban grado en lo más duro de la pandemia y de las restricciones de movilidad, les dieron la posibilidad de acudir a seminarios para convalidar los créditos de las prácticas pero los estudiantes lo ven con mucha preocupación. “Sin prácticas reales será mucho más complicado encontrar después un trabajo”.