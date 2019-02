La oposición suma ya mayoría para tumbar los Presupuestos de Sánchez, la víspera del plazo de enmiendas

Los votos de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria suman 179 escaños, más de la mitad del Congreso

Los grupos que se oponen a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 suma más de la mitad de los votos del Congreso la víspera de que finalice el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas y a menos de una semana de celebrarse su votación.

Así, de momento los votos de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria suman 179 escaños, lo que permitiría a estas formaciones tumbar a la primera los primeros Presupuestos de Sánchez en la votación de las enmiendas a la totalidad, prevista para el próximo martes 13 de febrero.

Hasta el momento, únicamente dos formaciones han presentado sus enmiendas a la totalidad, Esquerra Republicana, primer grupo en hacerlo, este mismo lunes, y el PP, que se ha adelantado un día a la fecha límite para registrar su enmienda y la ha presentado este jueves.

Además, Ciudadanos y Coalición Canaria ya han avanzado que presentarán su propia enmienda antes de las 14 horas de este viernes, hora en la que finaliza el plazo para que los grupos expongan las razones por las que buscan que los Presupuestos no lleguen a tramitarse en el Congreso.

Foro Asturias también ha adelantado que registrará su enmienda a la totalidad del proyecto, mientras que UPN no contempla presentarla pero sí respaldará las que se presenten. Desde esta formación ya se abrieron a negociar los Presupuestos, aunque con una serie de condiciones que, tal y como han llegado las cuentas a la Cámara, no se han cumplido, puesto que exigían, entre otros temas, que no se subiera ningún impuesto.

EL DEBATE DE TOTALIDAD EMPIEZA EL PRÓXIMO MARTES

El debate de los Presupuestos arrancará el próximo 12 de febrero, justo el día que se inicia también en el Tribunal Supremo el juicio por el proceso independentista en Cataluña. El Pleno del Congreso votará las enmiendas de totalidad el día 13, todas juntas, en una sola votación, puesto que todas piden lo mismo: tumbar las cuentas y devolver el proyecto al Gobierno.

Para salvar su proyecto, los socialistas deben sumar más votos en contra que a favor de la devolución del proyecto, o bien lograr un empate, lo que haría decaer las peticiones de la oposición.

De momento, tanto el PNV (cinco diputados) como Compromís (4) apoyan la tramitación de los Presupuestos a la espera de negociar después cambios en el articulado, vía enmienda, y los socialistas confían también en sumar a Unidos Podemos (67), lo que les llevaría a reunir 160 diputados en contra de la devolución del proyecto.

El Gobierno de Sánchez depende por tanto de que ERC retire su enmienda de totalidad, algo que puede hacer hasta minutos antes d ela votación, y que también logren el voto del PDeCAT (8 diputados), Bildu (2 votos) y Nueva Canarias (NC) para superar los 170 diputados que suman PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y CC.