La nueva plusvalía será menor en caso de inmuebles comprados antes de 2016

El nuevo sistema objetivo de cálculo de la plusvalía municipal permitirá pagar menos a quienes vendan inmuebles adquiridos antes de 2016, mientras que pagarán más por este impuesto quienes vendan inmuebles comprados a partir de 2017, de acuerdo con el análisis del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Este cálculo se refiere únicamente a la estimación objetiva, sin tener en cuenta la plusvalía real, que es la otra opción de cálculo que se ha dado a los contribuyentes en la reforma del impuesto recientemente aprobada por el Gobierno.

Para el presidente del REAF, Agustín Fernández, "la modificación de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos (la denominada plusvalía) ha sido un parche que se ha puesto tarde".

En rueda de prensa, ha considerado que a pesar de que el Tribunal Constitucional ha intentado cerrar en lo posible los recursos y reclamaciones "existen devengos y liquidaciones, a caballo entre la sentencia y la nueva norma, que inevitablemente generarán litigiosidad".

La sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el cálculo anterior de la plusvalía se dio a conocer el pasado 26 de octubre y la nueva norma entró en vigor el 10 de noviembre, con lo que en el caso de los devengos generados entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre no hay que pagar el impuesto al estar desactivado.

En el caso de devengos anteriores al 26 de octubre, el impuesto no se podrá recuperar si ya ha sido liquidado, aunque el REAF considera que no debería exigirse si aún no se ha pagado.