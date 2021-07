La nueva ley contra el fraude fiscal que te impedirá pagar más de 1.000 euros en efectivo en el taller

Hace unos días, el Pleno del Congreso aprobaba la nueva ley 11/2021 que recoge medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La nueva legislación afecta a distintos aspectos económicos como las criptomonedas, los pactos sucesorios, los paraísos fiscales y los pagos en efectivo. Es principalmente este último el que más va a afectar a nuestro día en operaciones que realizamos frecuentemente, como es ir al taller para una revisión o una reparación en nuestro vehículo.

Desde el pasado 11 de julio, tras la aprobación de dicha ley, no está permitido pagar en efectivo operaciones con un importe igual o superior a 1.000 euros, siempre y cuando una de las partes actúe como empresario o profesional. Se trata de una prohibición que se aplica en cualquier pago realizado con papel moneda tanto nacional como extranjero, así como a los cheques bancarios al portador. La cifra límite aumenta hasta los 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física cuyo domicilio fiscal no esté en España y no actúe como empresario ni profesional.

Aunque la ley se aplica en todos los sectores, se prevé que el de la automoción sea uno de los más afectados, cuando un cliente acuda a realizar reparaciones a un taller mecánico. Según recoge el portal especializado 'Infotaller', es habitual que las reparaciones de los talleres superen la cifra de 1.000 euros y no es raro que el importe sea abonada en metálico.

"En los talleres manejan más dinero en efectivo y venden productos con precios elevados, son los más expuestos a saltarse este límite por voluntad de evadir o por simple desconocimiento. Y no es raro que suceda. Aunque la mayoría de la población, para pagar más de 1.000 euros, utiliza tarjeta, es habitual que en algunos sectores se maneje mucho efectivo para todo tipo de pagos", aseguran desde el portal.

Desde las asociaciones de talleres, como la de Pontevedra, han informado a sus usuarios y han elaborado carteles en los que se explica la norma, buscando que tanto los dueños de los talleres como los clientes estén informados del cambio en la normativa y se pueda cumplir sin inconvenientes para ambos.

Por su parte, la ley busca acabar con el fraude fiscal en otros ámbitos, además de los pagos en efectivo. El impuesto de matriculación es otro de los afectados por la nueva ley, al quedar en suspenso en lo que queda de año, es decir, los cambios que habían entrado en vigor en enero dejan de estar en vigor lo que resta de año y comenzarán a aplicarse en enero de 2022.

Respecto a la morosidad, se baja el límite desde un millón hasta 600.000 euros para aparecer en la lista de morosos con Hacienda; las ventajas fiscales que conceden algunas comunidades respecto a los pactos sucesorios y las herencias en vida quedan suspendidas; y para que la Agencia Tributaria entre a un domicilio durante una inspección se deberá contar con el consentimiento del inspeccionado o con una autorización judicial. Además, se refuerza el control de las criptomonedas, se prohíben las amnistías fiscales y se amplía el concepto de paraíso fiscal para poder incluir las jurisdicciones no cooperantes.