Levantarse un buen día sin ganas de ir al trabajo y no avisar, ausentarse de la oficina sin informar de cuando vamos a volver, terminar antes de tiempo la jornada laboral sin autorización, llegar tarde de forma habitual o no cumplir con nuestro horario de entrada, son algunos ejemplos de lo que pueden ser faltas injustificadas al trabajo.

Y ojo porque estas ausencias injustificadas o de puntualidad pueden tener consecuencias y pasarnos factura; descuentos salariales, sanciones e incluso un despido disciplinario en los casos más graves o repetidos en el tiempo.

Este despido está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Bien es cierto que no especifica de cuántas faltas hablamos llegado el caso. Es por ello que habrá que revisar cada convenio colectivo para conocer el número de agravios y los plazos que pueden suponer que nuestra empresa nos ponga de patitas en la calle.

Si no se cuantifica, entonces sí que habrá que recurrir "a la jurisprudencia", tal y como explica Laura Palma Carpio, abogada laboralista Socia fundadora de Civic Abogados. En este sentido, recuerda la letrada "los tribunales se han manifestado argumentando que serán suficientes tres ausencias injustificadas para motivar el despido disciplinario". En el caso de impuntualidades, "al revestir menor gravedad, el número será mayor".

Lo que sí está claro es que uno de estos despidos disciplinarios implican que perdamos nuestro derecho a una indemnización, ya que habremos incumplido con las obligaciones contractuales".





En este sentido, el grupo Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso para impulsar una reforma del despido improcedente, con la intención de que esta sea disuasorio para la empresa y restaurativo para la persona trabajadora.

Una iniciativa parlamentaria que busca "conseguir que en España el despido injusto responda a una reparación real de los daños causados a las personas trabajadoras", tal y como ha anunciado la portavoz de Trabajo de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, en su cuenta de 'X', antes conocida como Twitter.

Según explica Sumar en su propuesta, la indemnización que corresponde al despido debería reflejar el daño real y tangible causado a la persona como resultado de la pérdida de su empleo. No sólo por la pérdida de ingresos, sino también por el aumento del estrés, que puede persistir incluso después de encontrar otro empleo.

El partido sugiere cambiar el modelo español, donde el despido se fija principalmente con una cantidad fija de días por años trabajados, y fijarse en los modelos de despido que mantienen países como Francia o Alemania, donde la indemnización por despido improcedente se determina considerando factores como la antigüedad de la persona trabajadora o su salario, pero también las circunstancias específicas del despido.

En Noruega

Está claro que faltar al trabajo en España es un asunto serio, de ahí la importancia de justificar una falta con la documentación correspondiente y el aviso a nuestros superiores para que la cosa no vaya a más.

No ocurre lo mismo en otros países. Lo que sucede por ejemplo en Noruega lo cuenta el tiktoker @sim_elnoruego. En su cuenta de TikTok explica en perfecto español cómo funciona el sistema de confianza en el que se basan las faltas al trabajo en su país.

"Cuando no podemos ir al trabajo podemos llamar al jefe y decir, hoy no voy". Hasta aquí todo más o menos normal, sobre todo teniendo en cuenta que se ha avisado a un superior de la ausencia. Pero si éste te pregunta por el motivo, entonces "puedes decir que es personal y privado y él no puede decir nada". Y en esta situación se puede estar "en casa hasta cuatro días".

A quinto eso sí, "ya es necesaria una justificación" del médico.

En su opinión concluye, "muchos abusan de este sistema de confianza".

"En España, para el 2100"

Las respuestas de sus seguidores no se han hecho esperar. "Yo llamo a decirle eso a mi jefe y me dice: ¿muy personal el problema? Pues quédese en la casa para siempre arreglándolo". Otros ironizan y advierten de que en España este sistema podría llegar "para el 2100".