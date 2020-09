La negociación de los ERTE se rompe: los agentes sociales abandonan la mesa

La negociación de los ERTE afronta su momento más comprometido. Según recoge ABC y ha podido confirmar COPE, los agentes sociales han abandonado la negociación a falta de una semana para que venza la actual vigencia de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. La decisión de levantarse de la mesa será firme hasta que el Gobierno acepte prorrogarlos en todos los sectores.

"Alemania ha prorrogado los ERTE hasta diciembre de 2021, para todos los sectores y con el cien por cien de exoneración. No tenemos por qué ser más torpes que los alemanes. No tiene sentido. Aunque se ha ido avanzando en la negociación, existe un atasco fundamental. Y nosotros, desde luego, no podemos apoyar que el Gobierno quiera dejar en la cuneta a muchas empresas y trabajadores. No vamos a apoyar el camino hacia el precipicio, en el ámbito económico y laboral, de nuestro país", afirma el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en declaraciones para COPE.es.

Audio

Aun así, Amor también considera que "el Gobierno tiene capacidad, de aquí a este fin de semana, de presentar una nueva propuesta". "Si quiere alcanzar un acuerdo, no debemos marear la perdiz", recalca, no obstante.

La propuesta de los agentes sociales es clara: "Prórroga automática para todos los sectores". "¿Quién tiene la varita mágica para saber qué empresa es zombie y qué empresa es viable? Con la propuesta del Gobierno, 500.000 trabajadores se quedarían fuera de los ERTE", sentencia el presidente de los autónomos.

Por su parte, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha mostrado este jueves reacio a aceptar la condición de los agentes sociales para seguir con la negociación. Es la "restricción presupuestaria" la que obliga a ser "lo más eficaces posible" a la hora de gestionar los ERTE, aunque eso no significa, en su opinión, que deba haber "café para todos".

A pesar de que el Gobierno ha intentado acercar posturas con los agentes sociales en los últimos días, los segundos consideran que todo debe cambiar de forma radical para poder alcanzar un acuerdo y no dejar en la estacada a empresas de sectores como el comercio o la hostelería.