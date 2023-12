Movistar Plus+ y The Walt Disney Company Iberia renuevan su acuerdo de colaboración

Movistar Plus+ y The Walt Disney Company Iberia han firmado la renovación de su acuerdo de colaboración, gracias al cual Movistar Plus+ emitirá en directo, en exclusiva en España, la 96 ceremonia de los Oscar que tendrá lugar el 10 de marzo de 2024.

Así lo ha dado a conocer Movistar Plus+, que ha destacado que sus usuarios podrán seguir disfrutando de series como '911' o 'FBI Most Wanted' en Fox, o 'Genius: Martin Luther King' en National Geographic, así como de documentales de naturaleza en National Geographic Wild y de programas infantiles de Disney Channel, Disney Junior y Baby TV.

Además, ha destacado que Disney+ continuará formando parte de la oferta de Movistar Plus+. Desde el 15 de diciembre estará disponible para todos los usuarios de la plataforma a través de la contratación del nuevo Pack Disney+, que ofrece una promoción muy destacada para los suscriptores del paquete Ficción miMovistar.

De este modo, los clientes de Movistar Plus+ que contraten el Pack Disney+ podrán seguir disfrutando de premiadas series originales como 'The Bear' de FX o 'Solo asesinatos en el edificio', así como de la emblemática 'Anatomía de Grey'.

Los títulos que se lanzan en Disney+ este mes de diciembre incluyen el reciente largometraje 'Indiana Jones y el dial del destino', el especial producido en España 'Isabel Preysler: Mi Navidad', la serie 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' y la nueva temporada de la serie más longeva de la televisión 'Los Simpson'. El 17 de enero se estrenará el largometraje 'The Creator' y el 19 de enero debutará la serie original española 'Cristóbal Balenciaga', protagonizada por el premiado Alberto San Juan.