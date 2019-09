Montero recuerda al PP que en funciones no se puede presentar techo de gasto

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, le ha recordado al PP que un Gobierno en funciones está imposibilitado por ley para presentar el techo de gasto o cualquier otro trámite relacionado con los Presupuestos Generales del Estado.

Ha sido durante la sesión de control en el Congreso, en respuesta al diputado del PP Mario Garcés, que ha interpelado a la ministra sobre la evolución de las cuentas públicas, que ha considerado que están "desbocadas", porque en el primer semestre del año el déficit público ha alcanzado el 2,1 % del PIB, cuando el objetivo para el conjunto del año es del 2 %.

La ministra le ha explicado que ese 2,1 % no incluye el superávit de las entidades locales y ha insistido en que se va a cumplir la meta prevista.

Asimismo, Garcés le ha echado en cara a Montero el problema presupuestario que el Gobierno genera a las autonomías por no actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y le ha pedido explicaciones por el ofrecimiento del PSOE a Unidas Podemos de crear una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda para controlar un eventual acuerdo de Gobierno.

Respecto a esto último le ha dicho que crear una oficina pública para controlar un pacto privado entre dos formaciones políticas es un delito.

"Yo nunca he incumplido una ley", le ha dicho Montero, que ha retado a Garcés a llevarla ante los tribunales, sin entrar en más explicaciones sobre la propuesta del PSOE a la que se refería el diputado popular.

Respecto a la situación de las comunidades autónomas, Montero le ha aclarado que no es un problema presupuestario sino de liquidez y que no se manifestará hasta final de año, cuando el Estado no pueda transferir los 4.500 millones de la actualización de las entregas a cuenta, fecha para la que espera tener una solución.