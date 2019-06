Un millón de europeos firman una iniciativa contra los animales enjaulados

BIENESTAR ANIMAL

Un millón de europeos han apoyado la iniciativa ciudadana "No más jaulas" en contra de los más de 368 millones de animales criados en confinamiento en Europa, acción que permanecerá abierta hasta septiembre próximo. ,La iniciativa ciudadana europea "No más jaulas", impulsada por "Compassion in World Farming", tiene como objetivo exigir al Parlamento Europeo un debate para lograr cambios en la legislación que prohíba el confinamiento de los animales, ha informado la organiza