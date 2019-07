Maroto afirma que la digitalización será prioridad del próximo gobierno para un crecimiento sostenible

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno considera la digitalización como una de las palancas prioritarias en la actualidad y de cara a la próxima legislatura para garantizar que España tenga un crecimiento económico "sostenido, inclusivo y sostenible".

Durante la inauguración de la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2019', Maroto ha incidido en que España no se puede quedar atrás en la revolución digital, porque si no, no va a ser "un país moderno con una economía digital, dinámica y competitiva que genere empleo estable y de calidad y con altos niveles de bienestar social".

En este sentido, la titular de Industria, Comercio y Turismo en funciones ha remarcado que la revolución digital es "imparable" y por ello se debe decidir si España quiere "ser protagonista y subirse al tren" o ser un "mero espectador y quedarse rezagada". "El Gobierno tiene claro que tenemos que subirnos al tren de la digitalización, no solo en España sino en Europa", ya que hay países de otras regiones de América y Asia que van por delante.

Por ejemplo, ha incidido en el proyecto en el que se está trabajando en Europa para que el Viejo Continente lidere la innovación en Inteligencia Artificial (IA). "España y Europa tienen oportunidad de ser líderes en IA y debemos aprovechar esta situación situando esta herramienta como una prioridad", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que en el camino hacia la economía 4.0 los datos son "el mayor activo" de las empresas y ha asegurado que la combinación de estos con tecnologías que facilitan la conectividad como el 5G, el IOT, la Inteligencia Artificial o la impresión 3D determinará "el éxito o fracaso de cualquier proyecto empresarial".

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

La ministra ha agregado que España cuenta con elementos para ser líder, como infraestructuras, cultura emprendedora o talento. Sin embargo, ha incidido en que esta transformación digital no puede abordarla en solitario el Gobierno, por lo que ha subrayado la necesidad de la colaboración público-privada, ya que las empresas son protagonistas de este proceso, para crear una "estrategia ambiciosa a nivel nacional".

Respecto al impacto en los distintos campos que aborda su Ministerio, Maroto ha desgranado algunas de las iniciativas puestas en marcha para ayudar a la transición digital, como el plan de industria conectada 4.0 para pymes, así como un programa de asesoramiento personalizado, sensibilización y apoyo financiero y un catálogo de iniciativas regionales y nacionales.

En el caso del comercio, ha señalado que la digitalización del sector minorista "está por debajo de la media europea", por lo que el Gobierno lanzó en octubre el Observatorio del Comercio para identificar nuevas prácticas e impulsar políticas que permitan adaptar el comercio de proximidad a la digitalización.

En cuanto al turismo, ha remarcado que el Ministerio ha situado la digitalización en "el centro de la transformación del modelo turístico" con el objetivo de fomentar la innovación, la sostenibilidad, la gobernanza y, "en definitiva, garantizar el futuro del modelo-país".