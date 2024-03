Marc Vidal señala la razón que explica el empleo precario en España: Cuándo empezó a dar igual..."

La situación política española tendrá consecuencias económicas. Básicamente, explica el experto en economía, Marc Vidal, porque la imagen que estamos ofreciendo es la de un país inestable, donde la política no lidera nada".

"¿Cuándo dejamos de hablar de entrar en Europa, de organizar Olimpiadas, de ser la sede de una Exposición Universal? ¿Cuándo dejamos de ser la octava potencia del mundo? ¿Cuándo empezó a dar igual que Corea del Sur, México, Rusia o Brasil nos superaran en PIB? ¿Cuándo dejó de importar que Indonesia, Turquía o Países Bajos lo hagan en menos de una década?", se ha preguntado Vidal.

Y es que todo eso se traduce en "pérdida de productividad, en un empleo precario, en el desplome de nuestra industria, en la caída de la inversión externa, en el incremento del riesgo de exclusión social y de pobreza y en la falta de expectativas para los jóvenes que se van de España en cientos de miles cada año".

¿Cuándo este país pasó de proyectarse hacia el exterior con orgullo a estar orgulloso de tener más gente que nunca percibiendo un subsidio vital?

De generar riqueza a repartir la pobreza

"Igual fue cuando se dejó de pensar en generar riqueza y se pasó a repartir la pobreza", ha sugerido Carlos Herrera en respuesta a la pregunta del analista.

"Y ese día empezó esta decadencia que refleja el debate político de estos días. La pobreza moral termina en pobreza económica. Pero como todo, en economía, eso no es algo inmediato. No te das cuenta, porque es un proceso lento. Pero un día te despiertas y no tienes nada".

Ahora mismo, explica "hay unos que nos quieren pobres y otros que no son capaces de explicar como piensan evitarlo. Y lo dramático es que la pobreza atrae a más pobreza".

Las botas de Vimes

En este sentido Vidal ha apuntado a la teoría de las botas de Vimes, un pasaje de la novela de Terry Pratchett. "En su libro ‘Hombres de armas’, Pratchett habla de lo caro que sale ser pobre. La narración explica que unas botas de baja calidad, adquiridas por su bajo precio, que deben ser reemplazadas con frecuencia, resultan en un gasto acumulado mayor, que si se hubiese realizado una inversión inicial en un producto de mayor calidad".

Este principio enlaza con el modo en el que se gobierna un país. "Cuanto más pobre es el modelo en el que se ejerce la política, más caro sale. De ahí que no logremos reducir la brecha en PIB per cápita con la media europea o que nuestro país haya vuelto a ser un país pobre, al ser calificable de nuevo para los Fondos de Cohesión".

"El futuro no se espera, el futuro se conquista. Y si nuestra clase política no abandona el barro y las luces cortas, no va a haber modo alguno de encontrar la Salida de Emergencia", ha concluido el experto.