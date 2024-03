Marc Vidal explica cómo puede crearse más empleo con menos empresas: "Se está"

El discurso positivo sobre los datos de empleo ha sido casi unánime. Tan unánime, ha recordado el analista económicoMarc Vidalque "se produjeron durante el día de ayer algunas situaciones realmente muy preocupantes".

En este sentido apunta el analista "haciendo lo mismo que el gobierno central, los presidentes de la mayoría de comunidades comandadas por el Partido Popular se felicitaron por unos datos de empleo extraordinarios, únicos, inéditos".

Decorado estadístico



"Hay que ser blando. Si las cifras que publicó ayer el ministerio de la Seguridad Social parten de premisas que son un decorado estadístico, en las Comunidades Autónomas, mande quien mande, pasa lo mismo".

A su juicio, "si fuera cierto que estamos ante las mejores cifras de ocupación desde 2007, no tendría mucha lógica que el riesgo de exclusión social y pobreza esté en máximos históricos".

Y es que resulta paradójico "que el empleo nos salga por las orejas, a la vez que una de cada cuatro familias españolas no puedan adecuar la temperatura de su casa, ni comer carne o pescado más de dos días a la semana".

¿Cómo puede crearse más empleo si hay menos empresas?

Tampoco encaja que se destruyan empresas y se genere empleo. "Hay 12.000 empresas menos en febrero. 42.000 menos desde 2019".

Y la pregunta es ¿cómo puede crearse más empleo si hay menos empresas? "Pues porque el que se crea es precario. En concreto 8 de cada 10 contratos son fijos discontinuos, a tiempo parcial o simplemente temporales. El efecto óptico es que trabaja más gente, pero el empleo disponible es el mismo. Se está repartiendo la pobreza, no creando riqueza".

Paro efectivo

Para esconderlo, advierte Vidal "han inventado el nuevo término de ‘paro efectivo’, el que va en letra pequeña en las notas de prensa".

Recuerda Marc Vidal que "los demandantes de empleo ‘ocupados’ -ocupados en buscar empleo pero que no se computan como parados- ya superan los 1,2 millones".

Centros de estudio como Randstad Research estima que el paro efectivo roza los 3,54 millones de personas. "Es decir, 778.000 personas que antes contaban como parados y ahora no".

De ahí que no "comprenda" cómo "los que deberían ponerlo todo en duda, en lugar de hacerlo, se toman su trozo de miseria, maquillada a gusto del consumidor, e imposibilitan un análisis objetivo y general".

Y lo grave, concluye "no es el mamotreto montado a nivel informativo por el actual gobierno. Eso es hasta comprensible. Lo crítico es que, mientras no se tome esto en serio, y no se deje de utilizar por interés provinciano datos que no son correctos, se complicará la creación de un mercado laboral moderno y competitivo. Un espacio laboral, que sin huir de España, permita a millones de jóvenes cruzar la salida de emergencia".