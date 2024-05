Los requisitos que debes cumplir para pedir la ayuda para comprar una casa en estos pueblos: Hasta 2.900 euros

Comprar o alquilar una casa empieza a ser misión imposible para muchos. En el caso de los alquileres por ejemplo, propuestas como la de Podemos de extender la duración mínima de todos los contratos de alquiler a diez años, no ayudan. Con estas políticas intervencionista, tal y como apunta laAgencia Negociadora del Alquiler, ANA, solo se consigue "crear una sobre demanda, cuando no hay una oferta suficiente para atenderla", además de "limitar la oferta de viviendas en alquiler".

Esto complica el horizonte de muchos jóvenes que buscan independizarse de sus padres.

Para revertir o al menos facilitar el acceso a este colectivo existen ayudas que ofrecen comunidades autónomas o ayuntamientos. De ellas hemos hablado en muchas ocasiones. Es el caso de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que busca allanar la entrada de la compra de una vivienda a jóvenes y familias con menores a cargo y que cubriría en un 20% la entrada del inmueble.

Otra de estas ayudas la encontramos en Castilla-La Mancha. Hasta 10.800 euros, el 20% del coste de la vivienda, para jóvenes de 35 años o menos, que compren una casa en un municipio o núcleo de población de menos de 10.000 habitantes de esta región, siempre y cuando el precio de la casa no sobrepase los 120.000 euros.

Bueno pues debes saber que cuentas con otra que ofrece la Diputación de Valladolid y que financia con hasta 2.900 euros la compra o alquiler de una casa, eso sí, siempre que sea en algún municipio rural de esta provincia.

Requisitos

Como decíamos esta ayuda va encaminada a jóvenes de entre 18 y 36 años, de cara a ayudarles económicamente con los gastos que les pueda suponer su instalación en algún municipio de la provincia, da igual que quieran comprar o alquilar. Y ojo porque la fecha para solicitarla finaliza el próximo 31 de diciembre.

Si cumples este primer requisito, tienes hasta cuatro posibles subvenciones. Una para ayudar con los gastos que implican los honorarios técnicos de redacción de los proyectos de construcción o rehabilit a ción de la vivienda en el ámbito rural en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

El importe máximo de la subvención por solicitud no podrá superar el 80% de los gastos, esto es 2.500 euros en municipios mayores de 2.000 habitantes y 2.900 euros si estos tienen menos de 2.000 habitantes.

¿Y qué se entiende por rehabilitación?

La convocatoria publicada el pasado 20 de mayo aclara que son aquellas intervenciones sobre una vivienda "satisfacer y mejorar los requisitos básicos de la edificación", ya sea "funcionalidad, seguridad y habitabilidad".

Las cuotas de las hipotecas

Otra de las ayudas en Valladolid está orientada a que los jóvenes puedan financiar las cuotas de las hipotecas en el caso de la compra de una casa. El importe máximo subvencionable es de 2.400 euros, con carácter general, y 2.900 euros si la adquirimos en un municipio con una población inferior a 2.000 habitantes.

Si prefieres alquilar, la ayuda es de 2.400 euros, y 2.900 euros en las zonas con menos de 2.000 habitantes.

Financiación de obras

Y, por último, debes saber que hay una ayuda para hacer reformas que busquen una mejora energética, conservación o de accesibilidad de la vivienda. En este caso, la cuantía máxima de la subvención será de 2.000 euros con carácter general y 2.500 euros si es en un municipio de menos de 2.000 habitantes.

Atención porque en el caso de que la persona solicitante o alguna de las integrantes de la unidad familiar residente en la vivienda tenga reconocida un grado de discapacidad igual o superior al 33%, habrá que sumarle unos cuantos euros más, hasta los 2.900.

No obstante si tienes más de 36 años y deseas alquilar una casa rural, también en Valladolid, no desesperes. De la misma manera puedes recibir 2.400 euros en el caso de viviendas en municipios con una población mayor a 2.000 habitantes y 2.900 euros en el caso de viviendas en alquiler en pueblos con una población inferior a 2.000 habitantes, siempre y cuando el importe solicitado sea inferior a esa cantidad.

Las ayudas por cierto serán compatibles con cualquier otro tipo de ayuda que reciban las personas beneficiarias de otras Instituciones públicas o privadas para el mismo fin.