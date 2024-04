Los requisitos que debes cumplir para pedir la ayuda y pagar el campamento de verano de tu hijo: 800 euros

Una vez pasada la Semana Santa son muchas las familias que comienzan ya a buscar una plaza en los campamentos de verano que les permita conciliar la vida laboral y familiar en una época en la que los colegios cierran por vacaciones.

Modalidades de campamentos y precios hay para todos los bolsillos porque los tiempos que corren no lo ponen fácil. No ayuda el continuo crecimiento del IPC. Es por ello que muchos campamentos hayan hecho el esfuerzo de mantener una oferta más asequible para no perjudicar a las familias, pese a que la subida de la inflación impacta directamente en los costes que van asociados a una actividad como la de los campamentos de verano.

Marc Vidal avisa del fenómeno económico que sólo se vive en nuestro país y que afecta a los precios El analista económico desvela lo que esconde el IPC de marzo, que vuelve a subir por encima del 3% Redacción Herrera en COPEMadrid 01 abr 2024 - 14:12

Entre unas cosas y otras, lo cierto es que no todas las familias pueden acceder a una plaza que les de un respiro con los más pequeños en la época estival. Por eso hay entidades privadas, ayuntamientos y comunidades que están sacando ayudas y becas. Y ojo porque para solicitar muchas de ellas los plazos ya han comenzado y algunas incluso están a punto de expirar.

Alamy









Las Rozas: Hasta 810 euros

Es el caso del ayuntamiento de Las Rozas, en Madrid que hace días abrió el plazo para solicitar una ayuda municipal destinada precisamente al pago de los campamentos de verano para este 2024 y que finaliza este miércoles 3 de abril. Así que aún estás a tiempo.

Una dotación de 40.000 euros orientada a aquellas familias "con mayores dificultades para afrontar el pago de este tipo de actividades".

En concreto, va dirigida a menores, nacidos entre 2010 y 2020, empadronados y residentes en este municipio madrileño.

El importe cubrirá hasta un 90% del coste, con un tope de nada menos que 810 euros por niño.

Eso sí, no se podrá superar el tope de "Renta Mensual Per Cápita (RMPC) de 720,01 euros, ni el tope patrimonial de la unidad de convivencia de 26.654,68 euros, según se establece en la ordenanza reguladora, así como alcanzar el mínimo de 6 puntos establecido en la baremación de los criterios para la valoración".

El Ayuntamiento aclara que en ningún caso podrán solicitar esta ayuda "los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad de los menores o cuya tutela haya sido asumida por una Institución Pública".

Además la persona que solicite esta beca deberá de "estar al corriente" con las arcas del municipio.

Ten en cuenta que esta ayuda no se pagará directamente a la persona que la pida sino "al prestador del servicio de cualquier campamento de verano diurno".

Si reúnes los requisitos la puedes solicitar de forma presencial o telemática, a través de la Sede Electrónica.

Consultar las web regionales

Al igual que en años anteriores, las becas irán siendo publicadas a cuentagotas por los diferentes organismos. Si estás interesado en alguna de ellas, lo mejor es informarse en la web de la comunidad o del ayuntamiento al que pertenezcas.

Hay ayudas también para el tiempo libre de los más pequeños que se extienden a lo largo de buena parte del año, verano incluido. Aragón por ejemplo cuenta con unas enfocadas a "menores de edad que participen actividades juveniles de tiempo libre entre los meses de marzo a septiembre desde el 1 de abril al 31 de octubre de 2024".

Algunos polideportivos municipales también organizan campamentos de verano diurnos a precios asequibles.









La edad ideal para ir a un campamento

La Asociación Nacional de Empresas de Actividades y Campamentos (ANEACAMP) defiende que, aunque la madurez de cada niño "es diferente", primero de Primaria, cuando los alumnos tienen entre cuatro y cinco años es la etapa escolar "en la que empiezan a tener cierta autonomía" con lo que ya es buen momento para "experimentar estas aventuras".

Aunque sean pequeños, recomienda esta asociación comenzar con experiencias urbanas. Es más, no aconsejan que la primera experiencia nocturna nunca recomendaría que fuese en un campamento", señala la portavoz de la asociación Cova Berjón.

Después, la mejor manera de preparar a los más pequeños para dormir fuera de casa, es permitirles dormir en casa de los amigos "de vez en cuando" o con los abuelos.

Campamento y tecnología

A la hora de enviar a nuestros hijos a un campamento debemos mirar bien aspectos puntuales cómo la permisividad con el uso de la tecnología. En este sentido, por ejemplo, lo normal es que los teléfonos estén custodiados durante el campamento y que los niños no tengan acceso al mismo durante el día.

Multiaventura, multideporte o lingüísticos

Respecto a la elección de campamentos, la asociación identifica que la tendencia es "muy diversificada" pero lo que más demandan las familias en general son campamentos de multiaventura, multideporte y naturaleza.

Así, hay familias que quieren que el niño "siga perfeccionando su hobby", mientras que hay otras que "quieren que el niño experimente un cambio de aires radical y pruebe con nuevas actividades". "Los campamentos lingüísticos suelen estar también muy demandados".