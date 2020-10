Los peluqueros 'cuelgan' las tijeras: "El viernes no tuve ni una clienta"

El 40% de las peluquerias y centros de estética en España está al borde del cierre. Un sector en el que trabajan 150.000 personas, en su mayoría mujeres y autónomas que también generan empleo. Hay también 400.000 empleos indirectos que dependen de esta actividad.

Les afecta directamente las limitaciones de movilidad. No hay fiestas, ni celebraciones y muy pocas salidas. Ya no hay necesidad de arreglarse tanto. A ello se suma que el 25% de quienes acuden semanalmanete a una peluquería son mayores de 65 años, que ya no salen prácticamente de casa y evitan cualquier contacto.

"LA GENTE YA NO SE ARREGLA PARA SALIR EL FINDE"

Esto se traduce una pérdida directa de ingresos. Dayana tiene una peluqueria y centro de belleza en Málaga y cuenta a COPE que ha pasado de tener la agenda completa a tenerla en blanco. “Me ocurrió sin ir más lejos el viernes pasado. No tuve ni una clienta. Lo habitual es que la gente se arregle mucho más un viernes y un sábado para estar guapa el fin de semana, van a eventos, salen al cine.. todos estos actos ya no se están realizando y esas clientas habituales que se arreglaban para salir, ya no lo hacen”, cuenta.

Además han aumentado los gastos por las necesidades de higiene y los desechables como guantes batas, capas de usar y tirar. Creen que la reducción del IVA del 25% al 10% seria una gran ayuda y recuerdan al Gobierno que catalogó a este sector como esencial. Dayana va a secundar el cierre de mañana en demanda de esa bajada. "Me permitiría mantenerme porque a este ritmo podré subsistir muy poco más”, explica.

En España, el sector de la peluquería y la estética factura alrededor de 3.500 millones de euros al año.

