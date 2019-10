Los mercados europeos pasan por alto los récords históricos de Wall Street

Pero de momento no tienen o no demuestran demasiada fuerza. Las referencias no son malas. Las Bolsas de Estados Unidos marcaron ayer nuevos máximos históricos en sus índices Nasdaq y S&P 500, después de que la Reserva Federal redujera el precio del dinero por tercera vez en lo que va de año. Recortó su tipo de referencia en un cuartillo de punto, hasta la banda del 1,50 al 1,75 por ciento. El presidente de la Reserva, Jerome Powell, dejó entrever que ahora abrirá una pausa antes de que se produzcan nuevos movimientos. La Reserva estudiará los efectos de los últimos recortes de tipos antes de tomar nuevas decisiones.

La siguiente cita obligada es con las cifras de paro que se publicarán en EEUU mañana, viernes. Se espera que la tasa aumente una décima, hasta el 3,6 por ciento. La economía estadounidense, que se encuentra en pleno empleo técnico, puede haber creado el mes pasado 110.000 puestos de trabajo no agrícolas. En China se ha publicado un pobre dato de actividad manufacturera. Se ha reducido en octubre cinco décimas, hasta 49,3 puntos. Es su sexto mes consecutivo en contracción. En Japón, el banco central del país ha dejado sin cambios sus tipos de interés pero ha reducido sus previsiones tanto para el crecimiento económico como para la inflación para este ejercicio y el próximo.

A este lado del Atlántico, hoy los mercados dispondrán de numerosos indicadores macro económicos. Ya se conoce que el PIB España ha crecido cuatro décimas en el tercer cuarto del año. Iguala la cifra del trimestre anterior. La tasa interanual se mantiene en el 2 por ciento. Las ventas al por menor de Alemania han crecido apenas una décima de punto el mes pasado, cuando se esperaba un aumento del 0,3 por ciento. De nuevo Alemania da muestras de tibieza. A media mañana se publican las cifras de PIB, paro e inflación de la zona euro.

El índice Ibex 35 baja un 0,1 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.280 puntos. El mes de octubre, a falta del cierre de hoy, muestra en la Bolsa una ligera ganancia, de apenas un 0,3 por ciento.

Baja hoy BBVA, que ha obtenido un beneficio neto de 3.667 millones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un descenso del 15,2 por ciento. La entidad ha obtenido menores extraordinarios y ha aumentado sus provisiones.

También se ha reducido el beneficio de Caixabank. Ha ganado 1.266 millones, un 28,4 por ciento menos. Se deja notar la regulación de empleo que realizó la compañía en el segundo trimestre del año y que exigió un gasto de cerca de mil millones de euros. Aún así, Caixabank ha batido las previsiones de los analistas. Sus acciones han respondido con subidas Por su parte, el Banco Santander, que ayer perdió un 4 por ciento tras publicar sus cuentas, hoy profundiza en su caída y se deja otro 2 por ciento.

Bankinter, que publicó sus cuentas ayer al cierre de los mercados, ha abierto con un descenso importante, a pesar de que su beneficio ha aumentado un 10 por ciento. También ha publicado hoy sus cuentas Repsol. El beneficio neto de la petrolera se ha contraído un 32,5 por ciento, hasta 1.466 millones de euros. Ha confirmado el pago de un dividendo extraordinario, a pesar de que se ha dejado notar la caída en el precio del petróleo. Pese a ello el valor ha abierto a la baja. Hoy el crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a 60 dólares y medio. Superaba los 70 dólares por barril en el pasado mes de mayo.

Sube Mediaset, que ha ganado 157 millones en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 6,8 por ciento más que en el mismo periodo el anterior ejercicio. Entre los valores más pequeños, BME, Bolsas y Mercados Españoles, ha reducido su resultado neto un 8,9 por ciento a cierre de septiembre. Ha ganado 93 millones de euros. Prosegur ha visto bajar su beneficio un 28 por ciento. Deóleo ha reducido sus pérdidas, hasta 22,4 millones de euros, frente a los números rojos de 64 millones de un año antes. Supermercados DIA, que ayer se disparó un 50 por ciento en Bolsa, hoy suma otro 6 por ciento. Cotiza a 0,21 euros por título. Sus derechos de suscripción bajan a la apertura un 3 por ciento hasta 0,025 euros.