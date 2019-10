Los inversores se instalan en modo esperar y ver

La Bolsa abre en tierra de nadie. "Wait and see", que dicen los ingleses. El índice Ibex 35 Baja un 0,2 por ciento, hasta 9.410 puntos. Se mantiene en sus niveles más altos desde comienzos de mayo. La semana pasada sumó un 1 por ciento y acumula ya una revalorización del 10 por ciento en lo que va de año. Hoy abre a la baja Bankia, que acaba de publicar resultados. Su beneficio se ha reducido un 22,5 por ciento al cierre de septiembre, hasta 575 millones de euros. La entidad ha realizado un esfuerzo para aumentar sus provisiones para créditos dudosos. Por su parte, el resultado neto de Unicaja ha aumentado un 11,8 por ciento, hasta 159 millones de euros.

Los mercados siguen hoy con especial atención a las empresas con mayor exposición a Argentina, tras los resultados de las elecciones que se celebraron ayer en aquél país. Operan con poco movimiento Codere, Prosegur y supermercados Dia, mientras operan con tibieza BBVA, Banco Santander y Telefónica en el arranque de la sesión. Estas tres últimas empresas obtienen en Argentina más de un 5 por ciento de su facturación.

En general, las referencias no son malas. La Bolsa de Nueva York se encuentra en máximos históricos. El índice S&P 500 ha superado los 3.000 puntos. Parece que progresan las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Se espera que los presidentes ambos países firmen un amplio acuerdo comercial aprovechando la “cumbre” del foro Asia Pacífico que se celebrará a mediados de noviembre. Los mercados agradecen las muestras de signos de buena voluntad que han realizado tanto Washington como Pequín.

Esta semana en los mercados financieros viene marcada a fuego por la reunión de la Federal de Estados Unidos, pero también, cómo no, por las vicisitudes sobre el Brexit y por los resultados empresariales, en especial los bancarios.

Tras los resultados de Bankia, mañana llegarán los de Grifols y AENA. El miércoles publicará el Banco Santander y el 31 le tocará el turno a BBVA, Caixabank y Liberbank. También Repsol publicará sus cuentas el día 31. El Banco Santander pagará dividendo el viernes día 1 de noviembre, a razón de diez céntimos de euro brutos por acción. Es el primer pago a cuenta de los resultados del ejercicio en curso. El dividendo complementario se abonará en primavera.

La gran cita para los mercados esta semana es el comité de mercado abierto de la Reserva Federal (Federal Open Market Committee, el FOMC). Es la reunión del consejo de gobierno del banco central de Estados Unidos, el organismo que dirige la política monetaria de aquel país. Sus decisiones se conocerán el miércoles. Se espera un nuevo recorte en el precio del dinero. También se espera que deje entrever que no volverá a bajar tipos en mucho tiempo si no se produce una emergencia económica. En EEUU se van a publicar importantes indicadores. Mañana, martes, la confianza del consumidor. El miércoles se conocerán los datos de PIB estadounidenses (se espera un empeoramiento), y finalmente el viernes las cifras de paro. Se espera que la tasa aumente una décima, hasta el 3,6 por ciento. La economía estadounidense, que se encuentra en pleno empleo técnico, puede haber creado al mes pasado 110.000 puestos de trabajo no agrícolas. La Reserva Federal tomará en cuenta además otra referencia y es que, en general, los resultados empresariales que se están publicando en Estados Unidos son mejores o menos malos de lo que se esperaba.

El otro foco de atención para los mercados, el Brexit, todavía sigue empantanado. Continúa como un foco de dudas e incertidumbre. Hoy el Parlamento de Westminster votará sobre el adelanto de las elecciones que ha solicitado el primer ministro Boris Johnson. Falta por saber, una vez acordada la prórroga, el plazo que finalmente le concede Bruselas al Reino Unido. La libra esterlina, con los inversores a la expectativa, se cambia por poco más de 1,28 dólares. En las últimas semanas se ha movido entre 1,24 y 1,30 dólares.