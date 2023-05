Los baby boomer se apuntan al bizum

Los españoles lideramos el uso de plataformas para pagos entre conocidos. Y no es cosa sólo de jóvenes, también nuestros mayores están a la cabeza de los boomers europeos en estos métodos de pago rompiendo la brecha digital.

Líderes en aplicaciones de pago

Compartir gastos, pagar a un amigo o a un familiar ya no se hace en metálico, se acabó rebuscar en el bolsillo para reunir un pago “a escote”. Ni billetes ni monedas, 8 de cada 10 españoles realiza este tipo de pagos con aplicaciones de persona a persona, las conocidas como p2p, la más popular es bizum. España es el líder europeo en el uso de aplicaciones de pago entre particulares y en la utilización de tecnologías financieras y no es de extrañar cuando somos los europeos que más navegamos por Internet con el móvil, el 76% frente al 42% de media de nuestros socios y en ello se engloban las consultas y gestiones económicas. Pero no son sólo los jóvenes los que nos hacen ostentar esta “marca”. Curiosamente, nuestros mayores son o aparecen como los más expertos en este tipo de pagos.

Rompiendo moldes

Un 77% de los españoles mayores de 65 años, según el INE, utiliza Internet de una manera u otra, un porcentaje que supera la media europea, pero sus conocimientos ¿son suficientes como para utilizarlo en cuestiones tan delicadas como las financieras? Quizás no para operaciones con bancos, cuentas o compras on line, entra en juego no solo la habilidad, también la desconfianza, pero bien distinto es, a tenor de los últimos datos conocidos, el uso de formas de pago más sencillas. Según la tercera entrega de “Hábitos digitales de la Zen Gen” de Good Rebels que analiza la tendencia en el uso de los pagos digitales en Europa, el 62% de los encuestados en España de entre 55 y 75 años indicó que la principal forma de enviar dinero a sus amigos y familiares eran aplicaciones como bizum. El estudio realizado en el Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Benelux y Alemania, revela que estamos por encima de la media de nuestros vecinos.

Confianza y rapidez

Pese a que las formas tradicionales de pago, como el efectivo y la tarjeta de débito, siguen siendo su opción favorita, los zenners han adoptado de manera serena pero segura esta nueva práctica. El boom se centra en bizum o paypal, permiten llevar poco dinero en metálico, no hay comisiones, son directos y fáciles de utilizar. Pero la razón que destaca el 84% de los usuarios es la confianza y la seguridad. Está linkado a su banco y no están en una pestaña que no saben a qué pertenece, dónde les redirige o es un código QR que han encontrado, no se sabe dónde. Las generaciones más jóvenes pueden sentirse atraídas por nuevas funcionalidades, nuevos dispositivos y por la novedad que supone la tecnología digital, la Zen Gen no tienen esas inclinaciones si no les ofrece seguridad. En torno al 30% de los encuestados reconoce haber cancelado una compra online al encontrarse con fallos, dificultades o sospechas en el proceso de pago

Digitalizados y con poder adquisitivo

Los mayores de 55 años representan en España el 24% de la población, pero su renta corresponde al 50% de los hogares, una ecuación tan fácil de traducir como atractiva para marcas y plataformas, son la generación con mayor poder adquisitivo y, por tanto, mayor poder potencial de uso en pagos digitales. “Es un segmento de mucho interés, en su mayoría son trabajadores todavía activos y son un target claro de todos estos ofertantes de servicios digitales” explica a COPE Marc Bara consultor y fundador de ProjectWorkLab. Incluso Bizum hizo una serie de sesiones informativas orientadas a este segmento. “Es una muestra de que estas aplicaciones saben de estos datos y concentran esfuerzos en potenciar y promocionar el uso de estas aplicaciones en este segmento”.