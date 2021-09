Ya llueve menos en unas Bolsas que empiezan a reaccionar tras las intensas caídas de ayer

En las plazas financieras europeas hoy es un día de rebote. También Wall Street, que ayer sufrió un severo castigo, apunta a una apertura alcista esta tarde según el mercado de futuros. Pero, de momento, es una reacción cogida con alfileres, muy frágil en apariencia.

El índice Ibex 35 recupera un 0,7 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.720 puntos. Ya ayer algunos cazadores de gangas comenzaron a picotear aquí y allá a los precios más bajos del día. Hoy continúa el proceso. Reaccionan los bancos, que ayer cayeron a plomo. Un 7 por ciento perdió BBVA. Hoy recupera algo más de un 1 por ciento a la apertura. Destaca la aerolínea hispano británica IAG, que ayer se disparó a contracorriente del mercado. Hoy suma otro 3 por ciento. Estados Unidos ha reducido las restricciones a los vuelos procedentes desde Europa. AENA y Amadeus también celebran esta noticia. Además, la compañía ha descartado una ampliación de capital. No la necesita, al menos no urgentemente. IAG tiene una fuerte deuda, pero también cuenta con una importante liquidez. Aunque las comparaciones son odiosas, nadie olvida que en los últimos días las acciones de la aerolínea alemana Lutfhansa han sido muy castigadas en Bolsa precisamente tras anunciar una ampliación de capital por 2.000 millones de euros.

Hoy comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sus decisiones se conocerán mañana. La atención se dirige hoy hacia varios miembros del Banco Central Europeo, que tienen previstas comparecencias públicas. Entre ellos, la gobernadora de la entidad, Christine Lagarde, y su vicepresidente, Luis de Guindos.

En las próximas horas los mercados dispondrán de dos referencias a tener en cuenta. Hoy se conoce el informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Lo último que se sabe es que, según este organismo, la economía española se encuentra en su mejor momento de los últimos dos años. Así lo señalan, al menos, los indicadores que utiliza este organismo y que ofrecieron una lectura de 100,6 puntos en agosto. Es su mejor registro desde octubre de 2019. También ha mejorado la situación en Francia, Italia y Alemania. Hoy el Banco de España actualiza sus previsiones macro económicas.

Como trasfondo y entre las bambalinas de los mercados persiste la amenaza de colapso del promotor inmobiliario chino Evergrande. Es un gigante con pies de barro. Esta promotora soporta pasivos por dos billones de yuanes, más de 300.000 millones de dólares. Esa cifra equivale a casi una cuarta parte del PIB español. Un tercio de la economía china descansa en la actividad del sector inmobiliario, un sector que acumula en conjunto un endeudamiento superior a los cuatro billones de dólares. Tres veces el PIB de España. Es por tanto una bomba de relojería.

Evergrande tiene que afrontar pagos de intereses de sus bonos esta misma semana por 85 millones de dólares (el jueves) y otros 50 millones el día 29. La agencia de calificación de riesgos S&P considera que es probable el impago. Un “default” volvería a crispar los ánimos y a encender las luces rojas que aún no estén luciendo. Un 80 por ciento de los bonos de la compañía están en manos de bancos de inversores chinos. El gobierno de Pequín ha inyectado liquidez a los bancos para que tengan cintura suficiente para reaccionar ante posibles impagos. Se puede liar más la madeja si las autoridades de Pequín no tienen éxito y finalmente este gigante inmobiliario no puede atender al servicio de su deuda. Tras los impagos a los bonistas llegarán los impagos a los proveedores y también a los bancos que la financian. Se resentirá por tanto no solo el sector inmobiliario, sino todo el sistema industrial y financiero chino. Muchas entidades financieras en todo el mundo tienen en cartera bonos de Evergrande. El efecto dominó puede extenderse más allá de la gran muralla.