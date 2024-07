Las mejores cifras de inflación en Estados Unidos animan a la Bolsa y debilitan al dólar

El índice Ibex 35 ha sumado hoy un 0,89 por ciento al 1,6 por ciento que ganó ayer. Se coloca en 11.170 puntos. Han tirado del mercado con especial fuerza, entre otras empresas, Cellnex (muy sensible a posibles rebajas de tipos de interés) y laboratorios Rovi, que ha invertido 60 millones de euros para ampliar en un 31 por ciento la capacidad de producción de su planta de Madrid. Ganancias también en las compañías de energías renovables, a la espera de que en septiembre se ponga en marcha un programa de ayudas por 800 millones de euros para inversiones en hidrógeno verde.



La estadounidense Delta Airlines ha publicado peores resultados de los que pronosticaban los analistas, lo que ha dejado tocadas de un ala a otras grandes aerolíneas. Las acciones de la hispano británica IAG han cortado la última racha de subidas. Había volado en Bolsa en las últimas sesiones. Varios analistas han mejorado su recomendación sobre el valor, mientras los inversores esperan que pronto vuelva a repartir dividendo. IAG ha finalizado su programa de recompra de acciones. Ha adquirido 27 millones de títulos. En negativo también Repsol, que publicó ayer un ligero descenso en sus márgenes de refino en el segundo trimestre, lo que despierta algunas dudas sobre las cuentas que publicará la compañía el día 24.



Mañana arrancará la temporada de presentación de resultados financieros en Wall Street. Abrirán el fuego JP Morgan, Citi, Wells Fargo y Bank of New York Mellon. Los inversores los estudiarán con lupa. Hoy, junto con Delta, ha rendido cuentas PepsiCo. Su beneficio trimestral ha crecido un 12,2 por ciento, hasta 3.080 millones de dólares.



Los datos de IPC de Estados Unidos han sido mejores de lo que esperaban los analistas. La tasa general de inflación se ha reducido dos décimas, hasta el 3,0 por ciento. Los expertos pronosticaban un 3,1 por ciento. La subyacente (sin contabilizar ni energía ni alimentos frescos), ha moderado una décima su ritmo de crecimiento, hasta el 3,3 por ciento. Se esperaba un dato plano en el 3,4. Estas cifras allanan el camino a una próxima rebaja de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El mercado descuenta un primer recorte del precio del dinero de un cuarto de punto en septiembre y, quizá, otro en diciembre.



Con estas cifras y estas expectativas sobre la mesa se ha debilitado la cotización del dólar. El euro se acerca esta tarde al cambio de 1,09 dólares. Además, ha bajado la rentabilidad de los bonos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Alemania los precios al consumo han crecido el mes pasado a un ritmo del 2,2 por ciento, muy cerca del objetivo del 2 por ciento que maneja el BCE. Mañana viernes se publicarán los datos de inflación en Francia y España. Son las cifras definitivas del mes de junio. Según el indicador adelantado, el IPC español crece a un ritmo del 3,4 en tasa general anual y del 3 por ciento en la subyacente, que es la que no tiene en cuenta los elementos más volátiles. El miércoles de la semana que viene se conocerá el IPC de la zona euro y el Banco Central Europeo celebrará el jueves su consejo de gobierno.