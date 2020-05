Las Bolsas europeas amanecen con resaca tras las subidas de ayer

En la “yenka” bursátil, hoy toca pasito para atrás. Como trasfondo, el aumento de la tensión entre Estados Unidos y China, enfrentados sobre el origen y la gestión del coronavirus. El presidente Trump amenaza con imponer nuevos aranceles a Pequín, lo que genera un caldo de cultivo muy incómodo para los mercados financieros.

El índice Ibex 35 arranca la sesión con pérdidas del 0,6 por ciento, hasta 6.710 puntos. Bajan las eléctricas y los bancos, con la excepción del Sabadell. Baja Repsol, que ayer se disparó en Bolsa y hoy trata de aguantar el tipo. En negativo Siemens Gamesa, que ha perdido 165 millones de euros en el primer trimestre, frente a un beneficio de 49 millones en el mismo periodo del año pasado.

Baja ligeramente Telefónica, que publicará resultados mañana, jueves. Se espera una caída del 5 por ciento en sus ingresos y un recorte del orden de un 10 por ciento en su EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), es decir su beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. También anunciará sus previsiones. Se espera que rebaje sus expectativas de crecimiento, pero que mantenga sin cambios el pago del dividendo. La compañía tiene previsto distribuir 0,40 euros por acción con cargo a los resultados del pasado ejercicio. Ya pagó 20 céntimos en diciembre y falta por abonar otro tanto en junio. La empresa confirmó hace pocas horas las negociaciones con Liberty Global para la fusión de sus respectivos negocios de telecomunicaciones en el Reino Unido. Es decir, O2, la filial de móviles de Telefónica, y Virgin Media, el cable de Liberty. Es una operación que gusta especialmente en el mercado.

Sube hoy Laboratorios Grifols, la empresa especializada en hemoderivados, que ha desarrollado un test de gran sensibilidad para la detección del coronavirus, tanto en sangre como en plasma y muestras respiratorias. La empresa tendrá disponibles la semana que viene 1,5 millones de estas pruebas. Entre los valores más pequeños, la atención vuelve a PharmaMar y Oryzon Genomics. Ambas biotecnológicas prueban fármacos contra el Covid-19. Paralelamente, PharmaMar ha firmado un acuerdo con Immedica Pharma para la comercialización del antitumoral lurbinectedina en diferentes países.

Otra empresa del sector, Faes Farma han publicado un beneficio de 21 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento del 27 por ciento. El laboratorio farmacéutico Pfizer ha comenzado las pruebas en humanos de una vacuna contra el Covid-19. En los ensayos de esta vacuna experimental Pfizer trabaja de la mano de la farmacéutica alemana BioNTech. Según la OMS hay un centenar de vacunas en desarrollo, de las que ocho pondrán probarse pronto en humanos.

En la agenda del día, figuran hoy las ventas al por menor de la zona euro y también los índices PMI del sector servicios y compuesto. Ya se sabe que los pedidos a fábricas han caído en Alemania un 15,6 por ciento en marzo, que es un dato mucho peor de lo que se esperaba.

Tras la subida de ayer, el petróleo vuelve a bajar

En los demás mercados, el precio del petróleo baja ligeramente después de la subida vertical que vivió ayer. Hoy el crudo tipo West Texas de Estados Unidos retrocede un 1 por ciento, hasta 24 dólares. El Brent del Mar del Norte se paga por encima de 30 dólares. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se mantiene en 140 puntos. En las últimas horas, los inversores han estado muy pendientes del Tribunal Constitucional de Alemania. Ha declarado parcialmente inconstitucional la participación de su banco central, el Bundesbank, en las compras de deuda que realiza el Banco Central Europeo. La sentencia no afecta al nuevo programa de estímulo de 750.000 millones. Pero el BCE puede verse debilitado en el futuro si no demuestra que no se excedió en sus funciones. De momento, el BCE ha reiterado su intención de hacer lo que sea necesario para combatir los efectos económicos de la crisis sanitaria y para cumplir con los objetivos de inflación.