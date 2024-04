A juicio los cabecillas de una trama que defraudó 32 millones de IVA de hidrocarburos

El próximo lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra los tres responsables de una trama que defraudó 32 millones de euros del IVA de hidrocarburos en los ejercicios 2014 a 2016, para los que la Fiscalía pide hasta 12 años de cárcel y multas que en conjunto superan los 96 millones.

En el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EFE se detalla la operativa seguida por Antonio Rodríguez Estepa, Isidro Veciana Escalzo y Jose Palma Ocaña a través de las sociedades Gold Petroleum y Anespi, a todos los cuales se les atribuyen delitos contra la Hacienda Pública.

Según el relato de la Fiscalía, los tres idearon una operativa defraudatoria mediante la creación de Gold Petroleum, operador al por mayor para comercializar productos petrolíferos y su posterior distribución al por menor, y de Anespi, empresa de venta de productos informáticos.

La actividad de ambas empresas se concentra en dos sectores muy diferentes que tienen un tratamiento del IVA también distinto.

En lo relativo a la comercialización de hidrocarburos, la totalidad del carburante que comercializan es adquirido dentro de depósitos fiscales de hidrocarburos, donde el producto se encuentra en régimen suspensivo de impuestos especiales de fabricación, es decir, sin devengo del impuesto sobre hidrocarburos.

Anespi, cuyo accionista mayoritario es Gold Petroleum, no está autorizado como operador de hidrocarburos, lo que ya por sí solo constituiría una irregularidad con relevancia fiscal.

Si ambas sociedades no realizasen ninguna otra actividad tendrían que liquidar e ingresar unas cantidades por IVA "muy elevadas", señala el escrito, pero a través de Anespi compraban con IVA a empresas nacionales y vendían sin IVA dentro de la Unión Europea (UE), lo que permitía minorar el total de IVA a liquidar e ingresar.

Las cotas defraudadas mediante esta operativa son, según información de Hacienda, de 1,08 millones de euros en 2014; 7,8 millones en 2015 y 23,1 millones en 2016.

Con Rodríguez Estepa -del que la Fiscalía destaca que no se le conoce otra ocupación anterior que ser responsable de planta de El Corte Inglés con un sueldo bruto anual de 20.000 euros- como cabecilla de la trama, se habrían cometidos tres tipos distintos de delitos.

Por un lado, fraude recaudatorio, consistente en que las cantidades declaradas( por lo tanto no ocultadas) llevan a una cifra de IVA a ingresar, la cual en realidad no se ingresa, sino que se solicitan aplazamientos, sin haber tenido nunca intención de pagar.

También ventas no declaradas, que consiste en no declarar la totalidad del IVA repercutido en la venta de hidrocarburo; de este modo, las declaraciones presentadas no reflejaban la realidad, ocultando parte de las ventas para tener un menor importe de IVA repercutido.

Asimismo, se ha detectado un falseamiento de las declaraciones presentadas, en este caso por el lado de las compras, inflando el valor del IVA soportado.

Por todo ello, la fiscalía atribuye a los tres responsables y a las dos empresas tres delitos contra la Hacienda Pública a cada uno, con una petición de 4 años de cárcel por cada uno de los delitos, y multas de 3.242.181 euros por el ejercicio 2014; 23.421.750 euros por el ejercicio 2015 y 69.342.075 euros por el ejercicio 2016.