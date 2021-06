Jerome Powell asegura que la subida de la inflación es transitoria y alivia los temores de la Bolsa

La Bolsa arranca este miércoles con buen ánimo. Sin tensiones y sin euforias, pero con ganas de recuperar el aliento. El índice Ibex 35 sube un 0,3 por ciento, hasta 9.080 puntos. Suben casi todos los grandes valores. Hoy los inversores y los analistas tendrán que meterse en el cuarto de estudios, porque tendrán que desmenuzar y digerir toda una batería de indicadores de actividad referida tanto al sector industrial como al de servicios y tanto en Europa como en Estados Unidos. En general se espera una mejoría. Son referencias que los mercados suelen tomar muy en cuenta. Ya se sabe en Japón el índice PMI de actividad industrial se ha recuperado ligeramente, pero el sector servicios se mantiene en zona de contracción, por debajo de una lectura de 50 puntos.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dio ayer un respiro a los mercados. De hecho, el índice Nasdaq de empresas tecnológicas cerró ayer en máximo hsistóricos, mientras el Dow Jones de industriales y el S&P 500 no están muy lejos de los suyos. El gobernador del banco central estadounidense dijo lo que los inversores querían escuchar. Aseguró ante la Cámara de Representantes que el repunte de la inflación es temporal y que no habrá subida preventiva de tipos de interés. Insistió en que la subida del IPC transitoria. En mayo, recordemos, los precios se dispararon en Estados Unidos hasta el 5 por ciento en tasa anual. Pero ayer Powell remachó el mensaje de que no tocará tipos hasta que se alcance el pleno empleo... y suavizó las cuitas de los mercados. Hoy en Estados Unidos se esperan las cifras de ventas de viviendas nuevas y mañana una nueva revisión del PIB del primer trimestre.

Hace pocos días uno de los miembros del consejo de la Reserva, James Bullard, hizo tambalearse a los mercados al afirmar que la Fed tendrá que comenzar a subir los tipos de interés ya el próximo año. Contribuyó de esta forma a la ceremonia de la confusión. Los invesores más críticos creen que la Reserva dice lo que tiene que decir para no asustar a los mercados, pero que hará lo tenga que hacer en el momento en que tenga que hacerlo para controlar el desbocado crecimiento de la inflación. De momento, Powell mantiene que la subida de tipos no se producirá antes de 2023. Hoy comparecen la presidenta y el vicepresidente del BCE, Christine Lagarde y Luis de Guindos.

En los demás mercados, el petróleo sigue en sus precios más altos de los últimos dos años. Cotiza esta mañana a 75 dólares y medio por barril. La subida ha sido vertical, porque hace un año apenas superaba los 30 dólares. Se deja notar el aumento de la demanda mundial de crudo gracias a la recuperación de la actividad económica. Se espera que la demanda se intensifique en el segundo semestre. También se ha dejado notar el paréntesis en las conversaciones para alcanzar un acuerdo con Irán. El petróleo iraní tardará algo más de lo previsto en volver al mercado. En conecuencia, sigue subiendo el precio de los carburantes. El precio de la gasolina y los carburantes subirá probablemente un poco más durante verano.

En el mercado de deuda el protagonista fue ayer el Tesoro, que realizó con gran éxito de crítica y pública una emisión sindicada de obligaciones a deiz años. La cuarta de este tipo en el año en curso. La demanda ha sido muy elevada, superior a los 74.000 millones de euros. Finalmente se colocaron 8.000 millones de euros. En el mercado secundario, el rendimiento de esos mismos bonos se sitúa hoy en el 0,46 por ciento. En los demás mercados, de nuevo destaca la enorme volatilidad de las principales criptomonedas. El Bitcoin ha llegado a negociarse en las últimas horas a menos de 30.000 dólares por primera vez desde enero. En poco más de una semana ha caído un 40 por ciento. En esa zona ha reaccionado y ha reaccionado hasta los 34.000. Más volatilidad, imposible. Las autoridades chinas y también las de Estados Unidos van a endurecer la normativa que regula este tipo de criptoactivos.