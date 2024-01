Into the LABel: La nueva forma de comprar en el supermercado que apela a tu conciencia

Consumo más responsable y empresas más sostenibles y éticas. La combinación es posible y de hecho es el objetivo de Into the LAbel -dentro de la etiqueta- el proyecto que se originó en el seno de “Economía de Francisco” y que ha sido puesto en marcha por varios jóvenes a partir de experiencias de Economía de Comunión.

La simbiosis puede parecer complicada, pero básicamente se reduce a poner de nuestra parte para comprar con un poco más de cabeza.

Nadie duda de que se trata de un esfuerzo adicional, pero si lo hacemos en otras circunstancias, qué menos que realizarlo con algo tan sencillo como una compra y sabiendo que los beneficios son tan grandes y que a la larga pueden redundar a nuestro favor.

Leer la etiqueta

En la práctica se trata de hacer compras más conscientes y éticas. ¿Cómo? Leyendo la etiqueta del producto y tratando de investigar sobre las prácticas de la empresa que lo comercializa.

Con el hecho de decantarnos por un producto u otro en el lineal del supermercado podemos contribuir a lo que los expertos llaman "democracia económica", según advierte VaticanNews. Es decir, "podemos dirigir la demanda y permitir que las empresas se adapten haciéndose más éticas y sostenibles", explica en este medio Luca Guandalini, coordinador de Into the LABel.









Consumo responsable

El nombre Into the LABel ya es en sí una declaración de principios. "Prestamos cada vez más atención a las etiquetas de nuestros alimentos y cosméticos para conocer sus calorías y propiedades químicas, pero nos interesan menos las ecoetiquetas morales de los productos, los azúcares de la justicia y las calorías éticas", lamenta en VaticanNews Luigino Bruni, catedrático de Economía y director científico de "La Economía de Francesco".

Y es que a la hora de comprar un café y otro producto en el supermercado nos fijamos en su precio, sabor y en ocasiones en algún que otro nutriente. No está mal, pero se trata de ir más allá y de apostar por un consumo responsable, que nos permita saber más sobre ese producto, cómo se ha elaborado, de dónde proviene, si procede de un comercio justo que paga debidamente a sus trabajadores o si es ecológico...









Ciudadanos activos

Into the LABel, según explica VaticanNews, nos "recuerda" que podemos ser ciudadanos activos que con nuestra compra no solo satisfagamos una necesidad, también realicemos "una importante acción social".

La ecuación es clara y directamente proporcional. Esto es, si elegimos de una forma más consciente y responsable, las empresas tendrán la necesidad de adaptarse a esa demanda más exigente, porque no hay que olvidar que son muy sensibles a lo que pensemos de ellas. "El consumo responsable es una forma de vida, un derecho humano, una posibilidad y una elección de respeto hacia todos los seres humanos, la naturaleza y el espacio en el que vivimos", explica en VaticanNews Catalina Hinojosa, 'participante' de La Economía de Francesco.

Recuerda este medio que por el momento la iniciativa ha dado "excelentes resultados en Italia", con lo abre la puerta a que pueda ser replicado con éxito en muchos otros países.