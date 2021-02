El Ingreso Mínimo Vital sólo llega al 20% de los hogares previstos

Según el Decreto Ley de Junio que establecía el Ingreso Mínimo Vital, se debe cobrar el dia 1 del mes siguiente a la presentación de la solicitud pero pasan semanas e incluso meses sin que se tengan noticias. Hasta Diciembre, según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrecidos por el propio Ministro en el Congreso de los Diputados, se habían recibido algo más de 1.000.000 de expedientes válidos es decir con la documentación adecuada. Pero de ellos, siete meses después de la puesta en marcha de la prestación para los hogares en situación de pobreza, sólo se han resuelto el 50% y han sido aprobadas alrededor de 160.000 peticiones. Muy lejos de los 850.000 hogares vulnerables a los que iba a llegar en 2020 según anunció el Gobierno.

"NO TENGO PARA COMER"

La tramitación está siendo lenta y muy dificultosa. Los ciudadanos se quejan de la burocracia y de que tras varios meses siguen sin noticias de su petición: “Llamas y llamas y no cogen, y por internet no hay citas”, cuenta a COPE Silvia que con tres niños recibe 290 euros. Asegura que cobraba más con el subsidio de ayuda por hijo y cree que se han equivocado pero no consigue contactar. Los funcionarios aseguran que no dan abasto, se acumulan los expedientes sin revisar y se necesita más personal. Hablamos con una trabajadora del servicio de atención telefónica que quiere mantener el anonimato. Para COPE explica, bastante angustiada, "que todas las llamadas que recibo son para preguntar por su ayuda y algunas son dramáticas porque me dicen que no tienen para comer y que llevan meses sin saber nada... y yo no puedo hacer nada”.

NUEVOS CRITERIOS QUE COMPLICAN LA TRAMITACIÓN

Hace unos meses se contrató a una empresa pública TRAGSA para agilizar el servicio pero continúa muy lento. Los funcionarios temen que con la última reforma hace unos dias con nuevos criterios y la intermediación del tercer sector, sociedades sin ánimo de lucro, el atasco sea mayor. Cambia la documentación y los requisitos y habrá expedientes denegados que ahora sí tengan derecho a la prestación.