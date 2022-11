Precios más altos, menos calidad, y algo de "hambre": así afecta la inflación a los menús escolares

Con la inflación aún por las nubes en un 7,3%, los precios de la cesta de la compra no paran de subir. Y es que, no solo aumentan el gas y la electricidad, sino también los alimentos. Al final, todo afecta directamente a los bolsillos de las familias. Incluso se ven perjudicados en los colegios, puesto que desde que los niños han empezado el año escolar el pasado mes de septiembre, el precio de los menús del comedor se ha incrementado según la comunidad autónoma. Ante esto, los padres están más preocupados que nunca, no solo por el gasto que les va a suponer, sino también por si la cantidad y la calidad de los productos bajan.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística el precio de los alimentos subió en el inicio de la escuela un 14,4% respecto al año anterior, la cifra más alta desde 1994.

"Lo más grave de todo esto si cabe, es que está afectando a elementos y alimentos básicos de los comedores escolares. Estamos hablando de cuestiones tan básicas como puede ser la carne de ave, la carne de ternera, el pescado, la propia pasta, incluso algo tan trivial como la salsa de tomate. Para nosotros la materia prima es una de las partidas fundamentales con la que trabajamos y el hecho de trabajar con precios negociados por curso escolar hace que esta situación sea para nosotros terriblemente grave", explicaba a cope.es María López, portavoz de Food Service España, asegurando que a causa de la inflación algunas de sus empresas habían cerrado y otras estaban en venta.

"Aquí estamos, sufriendo no solo el incremento del coste de los alimentos tan bárbaro sino también esto, en un contexto económico muy preocupante donde las familias están se sintiendo cada vez más afectadas, más preocupadas y más amenazadas", decía preocupada.

La preocupación de muchas familias

En el caso de algunos colegios, las familias han llegado a aceptar este aumento respecto al año anterior. De 121 euros han pasado a pagar 125 al mes por cabeza. Beatriz Abadía, directora del colegio La Salle El Pilar en La Rioja, contaba a cope.es lo siguiente: "Hemos tenido que subir los precios. Se han incrementado en un 3,5% respecto al curso pasado". A pesar de este incremento y de algunas quejas, Beatriz comentaba que las familias de su escuela lo habían acogido de buena forma: "Lo entienden perfectamente, ya que en nuestras propias casas también ha subido el nivel de vida, entonces... Aunque se quejan, pero lo comprenden".

Para ver cómo afrontan esta situación los propios padres, hemos hablado con una madre de una familia numerosa. Carmen tiene tres hijos -de 10, 9 y 5 años-, y por ellos paga un total de 426 euros al mes. "El menú nos ha subido un 3% con respecto al año pasado. Antes pagábamos 138,82 euros y este año estamos pagando 142,98 euros".

Las empresas advierten: "Está en riesgo seguir prestando el servicio de comedor escolar en Extremadura" https://t.co/9wb0k93APF — COPE Extremadura (@CopeExtremadura) November 15, 2022

"Es verdad que, aunque es una subida, creo que el coste de la energía y los alimentos sería mucho más caro que comiesen en casa. Porque aunque solamente sea por la energía que gastas y el esfuerzo, y luego que el supermercado está mucho más caro, pues es verdad que nos ha subido pero no me parece nada escandaloso con respecto a lo que ha subido la cesta de la compra", argumentaba.

A pesar de tener que aceptar los elevados costes, las quejas que están recibiendo en la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) son acerca de la cantidad y la calidad de los alimentos que ponen a los niños en los comedores. "En algunas comunidades y en algunos centros concretos, y dependiendo del tipo de cátering, lo que se ha visto bajada es la cantidad. Los niños y niñas antes llegaban a casa y no había ningún problema y, ahora, hay muchos que llegan a casa con hambre y quieren comer más", zanjaba María Capellán, presidenta de CEAPA.