Garamendi dice que armonizar la fiscalidad es centralizar

El presidente de la patronal española (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado la posición del Gobierno ante las propuestas fiscales de las autonomías, y ha opinado que "la palabra armonizar que se está utilizando no es armonizar, es centralizar".

Garamendi ha realizado unas declaraciones previas a su intervención en el XXI Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.

Respecto a la situación de la fiscalidad, con propuestas de bajadas de varias autonomías y la intención del Gobierno de subir los impuestos a los más ricos, Garamendi ha opinado que en el tema fiscal "estamos en campaña electoral".

"Incluso un mismo partido está viendo como dicen cosas y ahora otras, incluso el mismo Gobierno ahora resulta que la deflactación de la tarifa del IRPF que llevamos demandando muchísimo tiempo, parece que ahora se puede realizar", ha comentado.

"Estamos en un Estado donde las autonomías tienen capacidad en una pequeña parte del plano fiscal. Es curioso que hablamos de una España diversa hasta que a un señor del Gobierno no le gusta que alguien con su capacidad pueda hacer y en ese momento dice no, ahora vamos a armonizar. La palabra armonizar que se está utilizando no es armonizar, es centralizar".

"Nosotros lo que pensamos es que es necesario que aflore el dinero y ese dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. En España hay un 24 % de economía sumergida, mientras que Europa la economía sumergida esta en el 13 al 14 % , eso son 70-80.000 millones de euros", ha calculado.

Garamendi ha dejado "otra reflexión que todavía no he oído a nadie, y estoy hablando del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos ¿por qué no podemos ser más eficientes en la gestión? En las empresas no solo hablamos de facturación, hablamos de gestión, parece que en el Estado solo se habla de recaudación, pero no se habla de eficiencia. No estoy hablando de recortes, para nada, sino de solapamientos".

Respecto al pacto de rentas, ha comentado que "estaríamos encantados, pero esto es como cuando se decía pulpo como animal de compañía, porque se está llamando pacto de rentas a algo que no es"

"El Gobierno está tomando muchas decisiones, por ejemplo que las pensiones subirán en función de la inflación, se está hablando del salario mínimo ya, cuando había que ir a diciembre, estamos viendo el tema de los funcionarios, y todavía no he visto que hay que llamar a la oposición también para hablar de esto (del pacto)".

"Ya se están anunciando medidas fiscales de aumento fiscal para las empresas; un pacto de rentas es hablar de todo esto, no me vale hablar solo de la ANC (la mesa donde se pactan los convenios), y además cada sector es diferente", ha subrayado.

Por último, ha considerado que la bajada de la inflación en septiembre es "un buen dato", aunque ha recordado que sigue siendo "elevadísima".

"La inflación es un problemón enorme, que nos tiene muy apretados; que baje es un buen dato, parece que se abre algún claro, pero hay que tener presente lo que hay, y lo que hay no es nada bueno; ojalá siga esa tendencia", ha dicho.