El fotoperiodista italiano, Mario Curti, gana el Premio Ciudad Alcalá de Fotografía 2024

El fotoperiodista documental italiano, Mario Curti, se ha alzado con el Premio Ciudad Alcalá de Fotografía 2024, con su serie de 11 imágenes ?Riturné?, según el fallo que ha dado a conocer este martes la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Curti se ha impuesto a los otros dos finalistas del certamen, Carlos Alba, con la serie ?Midnight Sun" de la modalidad Conceptual, y Manolo Espaliú, con la serie ?Welcome to the Paradise (Paris, Iran)?, de la modalidad Paisaje y Patrimonio. En total, se han recibido 132 trabajos, repartidos entre las tres modalidades: Conceptual, 55 propuestas, Fotoperiodismo documental, con 49 trabajos y Paisaje y Patrimonio, con 28.

El jurado, que ha tomado la decisión por unanimidad, ha estado formado por: Vicente Fraga, ganador de la edición 2023, Rosa Ureta, gestora cultural especialista en Fotografía y CEO de La Juan Gallery de Madrid y Natalia Garcés, fotógrafa y directora del Aula de Fotografía de la FGUA.