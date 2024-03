Una farmacéutica avisa de las consecuencias para tu salud si usas un champú con este ingrediente: "He visto"

El cabello ocupa un primerísimo lugar en nuestros cuidados de belleza. Nos preocupa su salud, su aspecto, su higiene. Le damos mil vueltas a la hora de elegir los productos más adecuados: champú, acondicionador, mascarilla, sérum... Por ello sorprende una corriente que ha surgido en los últimos años denominada no poo, es decir, lavarnos el pelo, pero sin usar champú.

El concepto no es nada nuevo, ya surgió hace unos años, pero parece que contraataca con fuerza ¿Tiene algún fundamento? ¿sería una tendencia recomendable?

Calendario laboral 2024: Estos son los festivos esta Semana Santa en cada comunidad autónoma Te contamos los días de vacaciones a los que tienes derecho, la antelación con la que debes pedirlos y los festivos que trae esta Semana Santa en tu comunidad. María BanderaAgencias 22 feb 2024 - 07:21

De trasfondo, las redes sociales y un movimiento, el curly, que aboga porque no nos limpiemos con tanta frecuencia con el fin de evitar los sulfatos. El problema es que al final se lleva a tal extremo que hay personas que con el no poo "llegan incluso lavarse el cabello con bicarbonato, vinagre o cosas similares", explica en COPE Cool, la farmacéutica especialista en piel y cabello, Helena Rodero.

Recuerda la experta que ambos productos "son muy agresivos y se distancian completamente del pH del cuero cabelludo, que es ligeramente ácido".

Solo en el cuero cabelludo

En su opinión, todos estos problemas parten de una misma raíz, "utilizar mal el champú". "Si lo hacemos bien, y lo utilizamos solo en el cuero cabelludo, no va a ser nada agresivo para el cabello". El problema es que "nos han enseñado a utilizar el champú en toda la cabeza".

El cuero cabelludo, insiste Rodero, "es lo que más se ensucia, por la grasa de las glándulas sebáceas, por lo que no tiene las mismas necesidades que las puntas, que siempre están más secas. Entonces, ¿cómo vas a limpiar con el mismo producto ambas cosas?".

En este sentido recomienda utilizar un champú para el cuero cabelludo y un acondicionador para medios y puntas. Porque, recuerda "todos los acondicionadores tienen una base limpiadora muy suave, pero la suficiente como para retirar lo que no nos interesa de la fibra".

Y aunque llegue una pequeña cantidad de champú a las puntas por el arrastre "nunca debemos frotar" durante el lavado.

Audio









Low poo y los sulfatos

A estas tendencias se suma una más, el low poo "el uso de champús que tienen un poder de limpieza menor". En general se utilizan para cueros cabelludos "que no tienen necesidad de una limpieza en profundidad, porque no son tan grasos" y que normalmente no llevan sulfatos.

En cuanto a la frecuencia de lavado, lo ideal sería "intercalar uno un champú un poco más suave con otro más potente, en la medida que uno lo necesite".

Las personas con un cuero cabelludo seco, pueden recurrir a un champú "con sulfatos de manera menos frecuente y de vez en cuando a otro que los contenga".

Un cuero cabelludo graso "quizás necesite todos los días un champú porque la prioridad es que el cuero cabelludo esté sano". En general para evitar problemas se requiere un lavado "mínimo de dos veces a la semana, pero yo siempre digo que lo mejor son tres o cuatro, si son días alternos".













¿Mejores los champús más caros?

Para Helena Rodero no tiene que haber una relación entre precio y calidad. "Los más caros no tienen por qué ser los mejores, pero como en todo, hay un precio mínimo, porque los ingredientes cuestan".

"El otro día estaba valorando champús para cuero cabelludo y encontré uno cuya base limpiadora estaba muy bien pero el precio era tan bajo que no habían podido incorporar muchos acondicionantes en la fórmula".

Lo que sí es verdad es que en algunos champús caros "a lo mejor no tienen justificado su precio". "He visto varias fórmulas que llegan a los 30 euros con un ingrediente que es un sulfato, el ammonium lauryl sulfate, un detergente que no debería de utilizarse porque es bastante irritante".

Además concluye, es un ingrediente "baratísimo, por lo que tampoco puede ser un champú de 30 euros que lo tenga".