Un experto en economía desvela la razón real que impide eliminar los vuelos cortos: "No hay ninguno"

En plena polémica sobre si van a llegar a desaparecer los vuelos cortos nos preguntamos si es realmente positivo que desaparezcan. Se trata de una cuestión que vuelve a plantear el Gobierno a través de su Ministerio de Transportes, de hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto esta semana a la carga con esta propuesta.

La propuesta en realidad sería para aquellos vuelos que tengan una alternativa en tren de alta velocidad y que esa alternativa dure, ese trayecto menos de dos horas y media.

Aquí está la clave también importante, o una de las claves de esta cuestión. Lo cierto es que ya esto viene de lejos, son varios meses de desavenencia, sobre todo por esta propuesta, una medida que surgió del acuerdo de coalición PSOE-Sumar.

Fue, junto a otras medidas de carácter social, una de las condiciones de Yolanda Díaz para investir a Pedro Sánchezcomo presidente del gobierno.

¿Qué dicen las aerolíneas?

Siguen defendiendo que no se dan todavía las condiciones para una medida así.

y es que ante la reactivación del asunto, la respuesta de las compañías aéreas ha sido inmediata, se siguen negando a la prohibición de los trayectos.

Sí que están de acuerdo en una cosa, en buscar fórmulas para que se pueda contaminar menos y que se pueda ayudar a descarbonizar el sector aéreo.









Los aviones no son los que más contaminan

Es un tema importante, que nos puede afectar futuro. Pero, ¿tiene sentido o no tiene sentido esta propuesta? ¿Realmente ayudaría el suprimir estos vuelos cortos a descarbonizar de forma relevante la economía de nuestro país y a reducir la contaminación?

"Esto es que no tiene ningún sentido", ha respondido tajante Fernando Trías de Bes, economista, escritor y profesor de 'Economía de Bolsillo' de La Tarde de COPE.

"De todas las emisiones de CO2 que se producen en la Unión Europea, en cuanto a locomoción, el transporte por carretera es de largo lo que más emite, el 72%". Si lo dividimos en dos, "un 60% sería coches privados. y un 40% de transporte de camiones, vehículos ligeros o pesados".

Lo segundo, "son los barcos, que suponen el 14% y luego ya vendrían los aviones con alrededor de un 12%".

En este sentido De Bes advierte que si "solo que el 10% de las personas que hoy día tienen un coche privado de combustión se pasaran a un eléctrico, estaríamos multiplicando por cuatro la rebaja de CO2 que se produciría con esta medida que tiene una serie de consecuencias también nefastas".

Que no hay ni un AVE todavía en nuestro país que llegue a un aeropuerto. No hay ninguno

A su juicio se trata de una "política de querer controlarlo absolutamente".









No se dan las condiciones

Las aerolíneas dicen además que no se dan las condiciones aún para llevar a cabo esta medida. "Una persona que viene con un vuelo internacional y aterriza en Madrid porque quiere ir a Valencia o a Alicante ¿qué sucede? Que no hay ni un AVE todavía en nuestro país que llegue a un aeropuerto. No hay ninguno".

La repercusión de esto sobre el turismo "puede ser tremenda". "No llegará el AVE hasta Barajas hasta el 2026, pero está previsto que lo haga con dos trenes por hora. Si tú eliminas todos estos vuelos, que serían las líneas de Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla, para todos esos pasajeros que llegan en lo que se llaman vuelos cortos y poderlos desplazar hasta otra ciudad, necesitarías cinco veces más trenes de los que hay previsto para 2026".

Es decir "tampoco habría capacidad de momento para trasladar a todos los pasajeros que llegarían. Estamos hablando de tres millones y medio de pasajeros, solo estas cinco líneas".

En lugar de este "despropósito absoluto", bajar las emisiones un 1%, Trías de Bes pide hacer "una mejor política de automoción privada, que es donde está el grueso de las emisiones".

6.000 empleos en juego

Y lo más importante, "estamos hablando de 6.000 empleos directos o indirectos estos trayectos y unos 300 millones de euros de facturación aproximadamente". Y todo recuerda, "para bajar un 0,5% el CO2". Es mejor "atacar el coche".

El coche eléctrico triunfa en Portugal

Precisamente es el modelo a seguir en Portugal. Allí el coche eléctrico triunfa empujado por un sistema de pago universal en los puntos de recarga. O sea, que están a un nivel de uso de coche eléctrico en Portugal, que es de los mejores de Europa. Impulsado por una buena política. "Realmente ha sido un superéxito".

