España actuará este domingo en primera posición en Eurovisión Junior 2023

La representante de España en Eurovisión Junior 2023, Sandra Valero, actuará en primera posición este domingo, a partir de las 16.00 horas, en una gala que podrá seguirse en La 1 de TVE y en RTVE Play. "Nunca me hubiese imaginado salir primera pero no me pone nada nerviosa", ha asegurado la joven intérprete.

Según ha informado este martes RTVE, el Hotel Negresco de Niza ha sido el escenario de la ceremonia de bienvenida de Eurovisión Junior 2023, una cita que ha marcado el inicio del festival infantil con las 16 delegaciones participantes desfilando por la alfombra roja.

Respecto a la delegación española, la Corporación ha indicado que Sandra Valero ha estado acompañada por los bailarines Juan Diego Álvarez, Elia Cobo, Marcos Pelado y Evelyn Castañeda. "Desfilar por la alfombra roja ha sido muy especial porque, aunque mi primera vez fue en los Latin Grammy, todavía no lo había hecho con mis compañeros", ha asegurado la valenciana.

Este evento también ha acogido el sorteo para establecer quién abre y cierra la gala de Eurovisión Junior, así como el puesto en el que actúa el país anfitrión. Así, el representante de Francia en Eurovisión Junior 2022, Lissandro, ha sido la mano inocente: Zoé Clauzure (Francia) actuará en duodécima posición, Sandra Valero será la primera en salir al escenario y Sep y Jazmijn (Países Bajos) cerrarán la gala.

"El uno me parece un buen número porque, como dice la canción de Chanel, 'SloMo': 'yo siempre primera, nunca secondary'", ha declarado bromeando la representante española.

En este escenario, Sandra ha conocido al resto de compañeras y compañeros de otros países. "Nos lo hemos pasado genial juntos. Sep y Jasmijn, de Países Bajos, nos han enseñado algunas palabras en neerlandés, también hemos aprendido un trabalenguas en inglés y Anastasia, de Ucrania, nos ha enseñado a pronunciar bien el título de su canción, 'Kvitka', que significa 'flor'", ha explicado.

UN VESTUARIO QUE CUENTA UNA HISTORIA

Respecto al look de Sandra Valero para esta ceremonia de bienvenida, RTVE ha señalado que acompaña al propio mensaje que transmite 'Loviu'. "Es un vestuario muy pensado, tanto el de esta noche como el de la actuación. Todo tiene un por qué, no hay nada al azar", ha dicho Raúl Amor, estilista y figurinista de RTVE.

La idea de los viajes y de la riqueza de idiomas ha sido plasmada con la palabra "te quiero" escrita en 34 idiomas sobre un traje blanco de dos piezas. Según Raúl Amor, "predomina el español en el centro rodeado de otros idiomas del mundo". "Además, están incluidas las lenguas cooficiales de nuestro país y hasta el esperanto, el código morse y el braille", ha apostillado. Para concluir, siguiendo con esa idea, ha añadido un broche rojo en forma de corazón a la camisa de Sandra.

SANDRA VALERO EN NIZA

Una vez inaugurado Eurovisión Junior 2023, mientras que la mitad de países realizan su primer ensayo este martes, Sandra Valero grabará la postal de España y, el miércoles, la joven y su equipo de baile ensayarán por primera vez en el escenario del Palais Nikaïa.

El jueves ensayará el número de apertura de la gala de Eurovisión Junior, el desfile de banderas y la canción común con participantes, bailarines y presentadores. Sandra Valero y el cuerpo de baile volverán al escenario de Eurovisión Junior el viernes 24 para su segundo ensayo.

El sábado hará un ensayo general y por la tarde tendrá lugar el 'Jury Final, donde recibirá el 50% de los votos que se repartirán en la final del domingo 26 de noviembre. Por último, tratará de conseguir el mini micrófono de cristal con 'Loviu' el domingo a partir de las 16.00 horas. La gala podrá seguirse La 1 de TVE y en RTVE Play.