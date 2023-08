Los sueldos de la privada suben un 27% más que en la pública: Los trabajos donde más crecieron

Hasta el mes de julio, el avance salarial en las empresas públicas ha sido del 2,48%, mientras que en las privadas el incremento es del 3,16%. ¿Cuál es el sueldo medio de un funcionario? ¿Y en el sector privado? ¿Esta revalorización ha permitido recuperar el poder adquisitivo?

La brecha salarial existente entre el sector privado y el público se explica principalmente por la dificultad que tienen algunas empresas para cubrir determinados puestos de trabajo.

"Siempre que hay unas que hace de profesionales en cualquier sector, en cualquier posición, lo que van a hacer las empresas es incrementar el salario para conseguir atraer y comprometer a esos profesionales", señala a COPE Pilar Llácer, experta en RRHH.

Por sectores, la hostelería, el tecnológico y la agricultura son las actividades en las que más ha crecido el salario medio.

Y si nos fijamos lo mismo pasa dependiendo del tamaño de la compañía porque las pequeñas y medianas empresas lo han incrementado un 5,5%, en comparación con el 5% de las grandes.

Pero estas subidas no permiten recuperar el poder adquisitivo o perdido desde que comenzaron a encarecerse los precios.

Por eso los expertos recomiendan ofrecer salarios competitivos no solo para mejorar nuestra capacidad de compra, sino también para que las empresas puedan atraer al mejor talento.

El 75% de jóvenes ve "complicado" encontrar trabajo

En este contexto, cerca del 74,36% de los jóvenes españoles (tres de cada cuatro) asegura que les resulta "bastante o muy complicado" encontrar trabajo (74,36 %) y un 72,67% considera que los sueldos son "muy bajos", según se desprende de los resultados de la encuesta encargada por USO a Sondea (IO Investigación) con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra este 12 de agosto.

El estudio --que recabó las respuestas de una muestra de 1.010 jóvenes de toda España de 16 a 30 años el pasado mes de marzo-- constata que los jóvenes españoles son "pesimistas" con respecto a su futuro laboral y a las condiciones que se encontrarán.

De esta manera, confiesan que han sufrido en su corta vida laboral un número considerable de abusos, que van desde trabajar sin contrato o sin remuneración a despidos sin motivo o acoso, pasando por las horas extras no pagadas.

No obstante, los encuestados reconocen que la formación superior es "clave" para acceder a la experiencia laboral (el 97,08% de quienes la tienen ya han trabajado alguna vez), aunque el 65,25% valora que avanzar en formación no garantiza un mejor puesto; y el 84,44% de los que ahora mismo está estudiando un postgrado está convencido de que no le servirá para mejorar en el trabajo. De hecho, dos tercios de la población joven no trabaja de lo que estudió (63,47%).