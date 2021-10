Economistas ven lejana la renovación del sistema de financiación autonómica

Antoni Castells y Ángel de la Fuente, dos de los mayores expertos en financiación de las Comunidades Autónomas, han coincidido hoy en que la renovación del sistema está muy lejana y que, en palabras del segundo, probablemente no se produzca en esta legislatura.

El prestigioso economista y exconseller catalán por el PSC Antoni Castells ha señalado a este respecto que "no creo que se vaya a resolver rápidamente, aunque se empieza a mover", mientras de Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), opina por su parte "no parece que la reforma la vayamos a ver pronto, no en esta legislatura".

Ambos han intervenido en una jornada sobre esta reforma organizada por el Consejo General de Economistas.

"Desde 2009 llevamos con este sistema, el modelo ha permitido a las CCAA superar dos grandes crisis. Pero es evidente que hay que modificarlo. Ahora bien, vemos que se organizan frentes de comunidades en función del reparto del pastel. La mentalidad subyacente es que el estado tiene todos los recursos y el problema es cómo se reparten. Solo vemos el gasto, pero no los impuestos", ha añadido.

"Debería avanzarse en que las CCAA, en la medida en que son beneficiarias de grandes impuestos estatales, participaran en su gestión. En el caso de la renta es fácil hacerlo. En el IVA es más complicado, pero si no se estudia cómo, no se llegará a una solución", ha opinado.

De la Fuente, por su lado, señala que "es normal que cada comunidad intente conseguir el mejor trato posible y que las de carácter similar tiendan a unirse".

"No sé si el sistema tradicional de negociar intentando poner de acuerdo a quince comunidades es el más razonable. Tal vez deberíamos empezar la negociación entre los principales partidos con presencia en toda España y seguramente sería más posible llegar a acuerdos. Poner de acuerdo al PP y al PSOE es más posible que, digamos, a Galicia y Valencia", ha añadido.

"Para eso está el Parlamento español. Sospecho que si seguimos en la vía de un acuerdo multilateral no parece que la reforma la vayamos a ver pronto, no en esta legislatura", ha concluido.

Por otro lado, ambos han coincidido en que la Comunidad Valenciana es la peor financiada con el actual sistema, seguida de Murcia y Andalucía.

Consultados sobre la posibilidad de que la actual Mesa de diálogo con Cataluña condujese a una propuesta que acercase a esta comunidad a un sistema de financiación similar al cupo vasco, como solución a las tensiones independentistas, ambos los han encontrado difícilmente viable.

"No sería factible. El País Vasco y Navarra son relativamente pequeños, una cosa es una excepción en una parte pequeña y otro abrir un camino a la generalización de un sistema de cupo. Sospecho que Madrid o, digamos, Aragón, pedirían lo mismo y los que no lo pidieran serían los que están por debajo de la media", ha opinado.

"Necesitamos un estado fuerte para garantizar niveles de servicios parecidos en todo el territorio", ha añadido

Castells, por su lado, matiza que el sistema foral no es solo el cupo, también es la responsabilidad total en la administración de los impuestos y un mayor grado de responsabilidad normativa.

Ambos han criticado la opacidad del sistema del cupo en el País Vasco, y lo han considerado una excepción en todo el mundo ("por algo será", ha señalado Castells).

Pero el exconseller del PSC ha añadido que "es cierto que es inviable generalizar el cupo tal y como se aplica. Pero es una opción política. Creo recordar que Herrero de Miñón, que siempre ha querido resolver el problema catalán, citó la posibilidad de un inciso constitucional, algo así como una disposición primera bis, como fórmula que obtenga un apoyo amplio de la sociedad catalana y española".