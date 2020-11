Economía/Laboral.- Álvarez piensa que es bueno mantener los ERTE y ve un error ponerles fecha de fin

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles que cree que es bueno mantener los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y ha dejado claro que cree que es un error ponerle fecha de fin.

Así lo ha señalado durante su intervención en la conferencia 'Reactivar la economía, construir el progreso' organizada por el Consejo General de Economistas.

Para el líder sindical, en septiembre se volvió a caer en el error de pensar que se tenía que poner una fecha a los ERTE. "Es un error pensar que una empresa está en un ERTE porque quiere o le da beneficios", ha resaltado.

Asimismo, ha incidido en que hay que mantener este mecanismo "tanto tiempo como sea necesario o como la pandemia impida que la economía se pueda desarrollar de manera plena".

Por otro lado, ha pedido que se aumente la protección social de las personas, "por ellas, por el propio sistema económico y porque se pueda vivir en un país con un cierto nivel de paz social, donde la propia economía pueda mantener por lo menos un ritmo mínimo de consumo, que es fundamental en estos momentos".

También ha insistido en que se deben aumentar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, renegociar los créditos ICO, ya que "no es posible" que conforme ha ido la pandemia, las empresas que han pedido esta ayuda estén ahora en una situación en la que ven cómo peligra su negocio.

"Se deberían dar instrucciones claras a las entidades financieras para que los ICO se puedan renegociar de manera automática", ha apostillado.

Por otro lado, Álvarez considera que se debe aprovechar el momento para ir hacia un cambio de modelo productivo en España y ha insistido en que este proceso no debe ser solo un proceso del Gobierno o de los agentes sociales con el Ejecutivo, sino que en él deberían participar los colegios profesionales, las cámaras de comercio o las universidades, porque si se alcanza un plan estratégico de estas características, se podrá conseguir un amplio consenso político.

No obstante, cree que hay "un camino largo por recorrer" y que se debe trabajar mucho en los temas de I+d+i con proyectos de "solidez" que se mantengan en el tiempo. "Hemos visto la fortaleza que tenemos en el sector turístico, pero también la gran fragilidad que presenta para nuestro tejido productivo", ha dicho, tras apuntar que se debe tender hacia un sector turístico de más calidad en el que se cuente más "cuánto se ha invertido en vez de en el número de visitantes que tiene el país".

Sobre pensiones, ha afirmado que nunca ha estado de acuerdo en los planes complementarios de pensiones y ha dejado claro que una cosa es garantizar un sistema público de pensiones suficiente y otra que en el marco de la negociación de un convenio colectivo se decida libremente dedicar parte de los recursos de los salarios a un plan de pensiones. "Esto nos parece importante y lo vamos a seguir haciendo en la negociación colectiva como hasta ahora, pero mezclar los debates no es un elemento positivo en estos momentos", ha apostillado.

Preguntado sobre fiscalidad, el máximo representante de UGT cree que el sistema fiscal en España es "una de las patas más frágiles" del país y ha resaltado cómo se ha visto durante la pandemia que si no se paga, no se puede pedir luego al Estado que devuelva en servicios o ayudas nada a la sociedad.

"Espero que la semana que viene podamos empezar a trabajar todos los temas que tienen que ver con la reconstrucción de un nuevo país con fondos de la Unión Europea y con los propios recursos de España, tanto privados como públicos, y que esto sea un camino de acuerdos entre agentes económicos y sociales con el Gobierno, pero también de la vida política", ha añadido.

MANTENER LA AENC: "ESPAÑA NO TIENE UN PROBLEMA DE SALARIOS"

Para Álvarez, es necesario también que se mantenga el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), porque "España no tiene un problema de salarios". "No lo tenía antes de la pandemia y no lo tiene hoy y no ir hacia una situación de negociación razonable impediría poder ayudar a salir de la situación económica difícil en la que estamos", según ha apuntado.

SMI DE 1.000 EUROS

Así, cree que este razonamiento también es extensible al salario mínimo interprofesional (SMI), que "tiene que estar en el entorno de los 1.000 euros". "Esto no va en contra de las empresas y la economía, sino al contrario, va a ayudar a mejorar su situación", ha dejado claro Álvarez.

Preguntado sobre el incremento del 0,9% del salario de los funcionarios, ha criticado que el Gobierno se limitase a explicar lo que iba a hacer y que no se negociase la subida. Sin embargo, ha celebrado la subida, porque se mantiene el poder adquisitivo de los empleados públicos. "Los funcionarios no pueden ser los que siempre paguen las crisis", ha dejado claro, tras apuntar que la tasa de reposición sí que cree que es "claramente insuficiente" y decir que debería desaparecer.