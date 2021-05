Economía.- El Gobierno estudia una "pequeña tasa o aval" ante "el aluvión" de proyectos renovables

El Gobierno estudia una nueva "pequeña tasa o aval" a la tramitación de proyectos renovables, ante el "aluvión" de solicitudes recibidas, que multiplican por diez los objetivos a 2030.

En su participación en una jornada del Consejo General de Economistas de España, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, consideró que, ante este "aluvión" en las tramitaciones de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos renovables, hay que "pensar si en un determinado momento no hay que introducir una pequeña tasa o aval para poder priorizar qué va en serio y qué es puramente posicionamiento".

No obstante, la ministra señaló que "no se activará nada" hasta no tener "la visión de conjunto" en materia fiscal medioambiental que dará la comisión de expertos fiscales que ha creado el Ministerio de Hacienda.

Ribera compartió la propuesta de Hacienda de abordar esta "visión de conjunto" y que sea un grupo de expertos el encargado de realizar "una radiografía inicial", ya que consideró que en fiscalidad medioambiental existe "mucho recorrido" debido a que España es "el tercero por la cola".

Por otra parte, la vicepresidenta estimó que entre el "70 y el 80%" de los casi 7.000 millones de euros presupuestos para su Ministerio de los fondos europeos estarán disponibles antes del mes de agosto.

En este sentido de como articular estos fondos europeos, Ribera señaló la importancia de que la relación entre las distintas administraciones funcione "muy bien".