Economía.- CCOO y UGT piden garantizar poder adquisitivo de pensiones y medidas en los PGE para reequilibrar el sistema

Piden que el sistema deje de pagar gastos impropios y que las medidas del Covid se financien con fondos europeos y emisión de deuda

Los sindicatos CC.OO. y UGT han pedido este martes en la Comisión del Pacto de Toledo garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, ligándolas al IPC, y la adopción de medidas en los Presupuestos de 2021 para "reequilibrar" el sistema, de forma que las medidas extraordinarias adoptadas en la Seguridad Social con motivo del Covid se financien con fondos europeos y emisión de deuda. También han pedido que la Seguridad Social deje de pagar gastos que no le corresponden y destopar las cotizaciones máximas.

Así lo han trasladado las organizaciones sindicales durante su intervención ante la Mesa y los Portavoces de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, en la que han transmitido sus reivindicaciones, tal y como han hecho también las patronales.

Los sindicatos han reclamado un acuerdo político sobre las pensiones y que se consensúen "cuanto antes" las recomendaciones del Pacto de Toledo, transcurridos diez años desde el último acuerdo político en el Congreso y entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre las pensiones.

El secretario de políticas públicas y protección social de CC.OO., Carlos Bravo, ha explicado en declaraciones a los medios que ha exigido de manera "inmediata" que se garantice el poder adquisitivo de las pensiones y se corrija la reforma de 2013 en lo relativo a la revalorización, el factor de sostenibilidad y otros aspectos como el sistema de integración de lagunas, aplicable a los trabajadores con un contrato a tiempo completo y a los trabajadores a tiempo parcial, y solo en pensiones de incapacidad permanente y de jubilación, para proteger a los pensionistas que no cotizaron en algún período de su vida laboral.

Asimismo, ha subrayado que hay que "reequilibrar" la situación financiera de la Seguridad Social separando el gasto de las medidas extraordinarias adoptadas en la Seguridad Social con motivo del Covid, de forma que se financien igualmente "de manera extraordinaria" con financiación europea y mediante la emisión de deuda.

En este sentido, ha demandado que se aborde el equilibrio de la situación financiera de la Seguridad Social con carácter estructural introduciendo ya medidas en los Presupuestos de 2021.

"LA SEGURIDAD SOCIAL EN ABSOLUTO ESTÁ AL LÍMITE"

A su vez, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha reclamado "consenso entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales con el Gobierno para lograr un acuerdo que garantice la sostenibilidad de las pensiones para las generaciones presentes y futuras", con "soluciones" en el seno del Pacto de Toledo y reformas para conseguir un sistema "más sólido de lo que ya es".

A este respecto, Barrera ha hecho hincapié en la importancia de no plantear "dudas" sobre la viabilidad del sistema y de arrojar certidumbre a los pensionistas, ya que "en absoluto" la Seguridad Social está al límite, puesto que los gastos derivados del Covid no es contributivo y no afecta al sistema de pensiones.

Por ello, espera que la Mesa del Pacto de Toledo aporte "tranquilidad" sobre el futuro de las pensiones, si bien ha exigido que no pierdan poder adquisitivo y que esta reivindicación se recoja ya en las cuentas públicas de 2021.

Según Barrera, ha quedado "demostrado" que recortar las pensiones es "inviable" para sostener el sistema de pensiones y afecta al consumo y aumenta las tasas de pobreza, tal y como establecía un informe de la AIReF, ha dicho.

DEJAR DE PAGAR GASTOS IMPROPIOS Y DESTOPAR COTIZACIONES MÁXIMAS

La dirigente sindical ha reiterado la necesidad de dejar claro que está garantizada la sostenibilidad del sistema de pensiones y ha aclarado que no hay "ningún debate" sobre otro posible aumento de la edad de jubilación, sino que esta aumentará progresivamente hasta alcanzar los 67 años, en función de lo acordado en el año 2011.

Igualmente, ha instado a resolver y superar el actual déficit de la Seguridad Social, que considera que tiene su origen en los efectos de la pasada crisis y porque "equivale a los gastos que la Seguridad Social está soportando sin corresponderle, más el desajuste entre los tipos de cotización y las contingencias respectivas, que genera superávit en unas y déficit en otras".

En este sentido, ha recordado que "el Estado ha aprovechado el superávit para pagar gastos propios, pero no ha aportado transferencias para compensar el déficit", por lo que ha reclamado "que la Seguridad Social no pague los gastos que no le corresponden, unido a la necesidad de destopar las cotizaciones máximas y de acabar con las bonificaciones a la contratación, lo que permitirían aunar 17.000 millones de euros que reducirían la inmensa mayoría del déficit que presenta el sistema".

Este miércoles comparecerá en el Pacto de Toledo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en un momento en el que los grupos encaran el debate y ultiman la fijación de posiciones.