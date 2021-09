Díaz exige que se meta en Presupuestos el tipo mínimo del 15 % en sociedades

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este jueves que los Presupuestos Generales de 2022 recojan ya un tipo mínimo del 15 % en sociedades y ha reconocido que las posturas en las negociaciones en el seno del Gobierno de coalición están "distantes".

En declaraciones a los medios en la inauguración del "Forúm 2021", Díaz ha señalado que hay temas clave que deben hacer que la recuperación sea justa y que pasan por "hablar de tributos" y por "arreglar el problema del acceso a la vivienda".

"No sería comprensible que cuando la OCDE (...) vaya al 15 % en impuesto de sociedades nuestro país diga que no", ha añadido Díaz, que ha dejado claro que no se trata de una reforma fiscal sino de "anticipar" una medida y cumplir con el acuerdo de Gobierno para avanzar en la justicia fiscal.

No se entiende que en nuestro país, ha ejemplificado, una peluquería pague más impuestos que una gran empresa.

"Va a haber presupuestos, sin lugar a dudas, pero estamos negociando y ahora mismo estamos distantes", ha subrayado Díaz.

Ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó por retrasar las grandes medidas de la reforma fiscal hasta que se consolide la recuperación y el grupo de expertos presente su informe, aunque defendió que pueden implementarse "ajustes" en el futuro Presupuesto de 2022.

Sobre el otro punto de fricción en esta negociación interna, la ley de vivienda, Calviño consideró que "no tiene sentido" vincularla "con un tema tan fundamental como los Presupuestos".

El Gobierno quiere llevar los Presupuestos para 2022 al consejo de ministros de la próxima semana o al de la primera de octubre.