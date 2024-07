El detalle que debes mirar al comprar un aire acondicionado y que te puede hacer ahorrar unos 200 euros de luz

La factura de la luz no da tregua. Está subiendo en las últimas semanas al mismo ritmo que los termómetros. Hemos pasado de los 30 euros el megavatio hora en mayo a los 55 en junio. Esta situación hace que muchos hogares se planteen no encender los aparatos de aire acondicionado a pesar de las temperaturas sofocantes.

A diferencia de lo que se piensa, el uso del aire acondicionado supone un consumo menor que otros electrodomésticos. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en 2020 el reparto de consumo por usos en el hogar muestra un 1% para el aire acondicionado frente al 27,1% de los electrodomésticos.

En cualquier caso, estamos en fechas donde su consumo se nos puede disparar con lo que no está de más tener algunas nociones para usarlo de forma racional y eficiente.

Cuánto nos podemos ahorrar

En primer lugar si vamos a hacernos con un aparato nuevo debes mirar su eficiencia ya que "la diferencia en el consumo eléctrico será grande", según advierte la OCU. "Entre un aparato con etiqueta A++ y uno con A+++, puede ser de un 30%". Por eso aunque pueda tener un precio superior, amortizarás ese sobrecoste en poco tiempo.

Por poner un ejemplo, el consumo de una persona que vive sola en nuestro país "suele ser de alrededor de 150 kWh, con un gasto estimado entre 40 y 50 euros", dependiendo eso sí de la tarifa contratada, explican los asesores de Esinel.

Con estas cifras, al año pagaríamos cerca de 600 euros si nos centramos en la parte más alta de la horquilla. Si el ahorro con un aparato más eficiente puede rondar el 30%, entonces estaríamos hablando de un ahorro anual de unos 180 euros.









Cómo ahorrar

Regula tu aparato alrededor de 8 °C menos que la temperatura exterior. Recuerda que por cada grado más frío añadirás un 10 % al coste de funcionamiento del equipo.

No estés subiendo y bajando la temperatura dependiendo del calor que tengas. "Obligas al equipo a trabajar siempre al 100% y consumirá más". Es más, cuando haga mucho calor es mejor no hacer trabajar de más a nuestro equipo y poner el aire "temprano en lugar de esperar hasta que la casa esté muy caliente. Además, si tu casa está bien aislada del calor, persianas bajadas tu aire no tendrá que trabajar de más.

Recuerda limpiar el filtro con relativa frecuencia, no obstruyas la unidad exterior y en invierno apágalo por completo "para evitar el consumo en stand by".

Botón eco

Recuerda que muchos aires acondicionados tienen un modo ECOgracias al cual "puedes conseguir alrededor de un 30% de ahorro" en el consumo energético, aunque esta cantidad dependerá de cada marca y de su tecnología. Por ejemplo, explica la OCU, un aparato que consume 1000Wh "durante 8 horas al día, te estaría costando unos 47 euros al mes". Sin embargo si activamoseste botón 'mágico', podríamos ahorrar "una tercera parte", es decir "pasaríamos a pagar unos 31 euros, un ahorro de 16 euros a final de mes".

¿Cuánto me cuesta instalar un aire acondicionado?

Si te vas a comprar uno nuevo debes de tener presente el coste del aparato y de la instalación.

Lo primero puede suponerte unos 350 euros. En cuanto al importe de la instalación habrá que tener en cuenta factores como el tamaño, la marca del aparato, la complejidad de la instalación o los metros de cable necesarios para unir el aparato interno con la unidad exterior. Con todo, una instalación básica la OCU calcula unos 375 euros.









Ayudas para comprar un A/C

En COPE ya te hemos contado que existen ayudas en algunas Comunidades Autónomas enfocadas a cambiar tu aparato de A/C por uno que devore menos luz. Una de ellas la ofrece el gobierno de Aragón dentro de su Plan Renove que promueve la sustitución de aparatos e instalaciones de baja eficiencia energética por otros que contaminen menos.

La cuantía depende de las características del nuevo aparato. Es decir, si tiene una potencia frigorífica inferior a 5 kW la ayuda se establece en los 150 euros, si es igual o superior a 5 kW y menor de 10 kW, de 200 euros y si ya supera los 10 kW y es menor o igual de 12 kW, podremos conseguir hasta 250 euros. Puedes leer aquí todos los detalles.